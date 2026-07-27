"Aún no terminamos": La dura carta de Kylian Mbappé después del Mundial 2026 y el adiós de Deschamps

El capitán de la Selección de Francia, Kylian Mbappé, rompió el silencio tras la conclusión del Mundial 2026 con una carta abierta que ha conmovido al mundo del futbol. A pesar de no haber logrado revalidar el título con Les Bleus, el delantero del Real Madrid utilizó sus redes sociales y canales oficiales para expresar el orgullo por su equipo y su inquebrantable conexión con la afición francesa.

La frustración de Mbappé y el fin de la era de Didier Deschamps

En su misiva, Mbappé no ocultó la frustración de quedarse a las puertas de la gloria tras caer ante la Selección de España en semifinales y contra la Selección de Inglaterra en el encuentro por el tercer sitio. "No nos llevamos un trofeo colectivo. Duele, y dolerá durante un tiempo, no les voy a mentir sobre eso", admitió el astro de 27 años.

Uno de los puntos más destacados de la carta fue su reconocimiento a Didier Deschamps, el seleccionador saliente que marcó una época dorada en el futbol galo. Mbappé agradeció el liderazgo del técnico, asegurando que ya ha conversado con él en privado para cerrar este ciclo con el respeto que merece su exitosa trayectoria.

"Aún no hemos terminado de jugar juntos", prometió el atacante, dejando claro que su compromiso con la selección francesa sigue siendo su máxima prioridad de cara a los próximos desafíos internacionales.

¿Cuántos goles tiene Kylian Mbappé en los Mundiales?

Con sus anotaciones en la edición de Estados Unidos, México y Canadá 2026, Kylian Mbappé se convirtió en el máximo goleador histórico en la historia de las Copas del Mundo al llegar a los 22 tantos, superando a leyendas del futbol internacional.

Mantiene un promedio exacto de un gol por partido disputado (22 goles en 22 partidos) y es el jugador que más goles ha marcado en finales de la Copa del Mundo, sumando 4 en total (1 en Rusia 2018 y 3 en Catar 2022).

A continuación, se detallan las estadísticas oficiales de Kylian Mbappé desglosadas por cada edición del torneo de la FIFA.

Mundial Rusia 2018

Partidos: 7

Goles: 4

Asistencias: 1

Campeón del Mundo y reconocido como el mejor jugador joven.

Catar 2022

Partidos: 7

Goles: 8

Asistencias: 2

Subcampeón del mundo.

EU, México y Canadá 2026

Partidos: 8

Goles anotados: 10

Asistencias: 4

Finaliza en cuarto sitio y gana la Bota de Oro.