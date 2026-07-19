Kylian Mbappé se convierte en el máximo goleador en la historia de la Copa del Mundo

Kylian Mbappé terminó la Copa del Mundo 2026 con dos reconocimientos históricos. El delantero francés cerró el torneo como ganador de la Bota de Oro y, además, se convirtió en el máximo goleador en la historia de los Mundiales.

Aunque Francia finalizó en el cuarto lugar, Mbappé firmó una actuación individual que le permitió terminar como líder de goleo de la competencia y superar el registro histórico de anotaciones en Copas del Mundo.

Mbappé ganó la Bota de Oro del Mundial 2026

El atacante francés concluyó el torneo con 10 goles, cifra con la que aseguró el primer lugar en la tabla de goleadores.

Sus anotaciones llegaron en seis partidos distintos. Marcó dos goles frente a Senegal y otros dos ante Irak durante la fase de grupos. En los dieciseisavos de final volvió a firmar un doblete contra Suecia.

Posteriormente anotó un gol frente a Paraguay en los octavos de final, otro más contra Marruecos en los cuartos de final y cerró su participación con dos tantos ante Inglaterra en el partido por el tercer lugar.

Con esa producción ofensiva superó a Lionel Messi en la carrera por la Bota de Oro. El capitán argentino concluyó el campeonato con ocho anotaciones.

Mbappé logró 10 goles en el Mundial 2026. REUTERS

Kylian Mbappé rompe el récord histórico de goles en Copas del Mundo

Además de terminar como máximo goleador del torneo, Mbappé estableció una nueva marca absoluta en la historia de la Copa del Mundo.

El delantero francés alcanzó 22 goles en 22 partidos disputados a lo largo de tres ediciones mundialistas. Durante ese periodo consiguió un campeonato, un subcampeonato y un cuarto lugar con la selección de Francia.

Con esa cifra dejó atrás el récord que pertenecía al alemán Miroslav Klose, quien concluyó su trayectoria mundialista con 16 anotaciones en 24 partidos repartidos en cuatro Copas del Mundo.

Miroslav Klose era el máximo goleador en Mundiales antes de 2026. MEXSPORT/FOTOARENA/JONNE RORIZ

Por su parte, Lionel Messi terminó la Copa del Mundo 2026 con 21 goles en 34 partidos disputados a lo largo de seis ediciones del torneo. Esa cifra también le permitió superar la marca de Klose, aunque quedó una anotación por detrás del delantero francés.

Con apenas 27 años, Mbappé todavía tiene la posibilidad de disputar más Copas del Mundo, por lo que el récord que estableció en la edición de 2026 aún podría ampliarse en los próximos años y elevar todavía más la marca histórica de anotaciones en el torneo.