Cuatro jugadores de Chivas son baja del MLS All-Star Game 2026

El Guadalajara ha vivido un inicio de torneo sumamente turbulento. A pesar de la victoria ante Juárez, el resultado (1-0) ha dejado un poco de dudas sobre el funcionamiento de Chivas este Apertura 2026.

Con la Leagues Cup a la vuelta de la esquina, el club ha tomado una dura decisión. Priorizar la competencia internacional y la recuperación física de algunos elementos ha obligado a la directiva a sacrificar la participación de varios de sus jugadores en el partido de estrellas.

Ricardo Marín ingresó de cambio y fue el autor de la asistencia para el gol con el que Roberto "Piojo" Alvarado le dio el triunfo a Chivas sobre FC Juárez. Mexsport

Los cuatro jugadores del Guadalajara que no estarán en el All Star Game 2026

Según informó David Medrano, cuatro futbolistas del Guadalajara no viajarán al All-Star Game 2026. Se trata de Armando González, Brian González, Brian Gutiérrez y Richard Ledezma quienes se quedarán en casa para enfocarse en la preparación del equipo.

A pesar de que no se informó el motivo por el cual estos jugadores rojiblancos no harán el viaje el próximo miércoles, la decisión podría responder a una evaluación médica y táctica del cuerpo técnico.

Estos jugadores han tenido mucha actividad y necesitan minutos de recuperación que no se pueden interrumpir con un viaje y un partido de exhibición en este momento del calendario.

Por esa razón, la institución prefirió proteger a estos cuatro elementos y evitar cualquier riesgo innecesario de fatiga o recaída.

Castañeda y Luis Rey sí estarán disponibles

En contraste, Kevin Castañeda y Luis Rey sí formarán parte de la representación del Guadalajara en el All-Star Game. Ambos jugadores se encuentran en condiciones físicas óptimas y el club autorizó su participación sin reservas.

La presencia de Castañeda y Rey permitirá que el Rebaño mantenga cierta visibilidad en el evento, al tiempo que el resto del plantel se concentra en el trabajo interno.

El cuerpo técnico confía en que estos dos elementos regresen sin contratiempos y listos para sumar en la competencia oficial.