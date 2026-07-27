"El odio los consumió": Infantino rompe el silencio y responde a las polémicas del Mundial 2026

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, lanzó un duro contraataque contra los detractores de la reciente Copa del Mundo. A través de una carta abierta difundida este lunes 27 de julio de 2026, el dirigente de 56 años acusó a los críticos de esparcir "odio y rumores falsos" en las plataformas digitales. De este modo, defendió la integridad del torneo celebrado conjuntamente en Estados Unidos, México y Canadá.

"Lamento que el odio los haya consumido hasta el punto de que se perdieran todo", sentenció Infantino. El mandatario subrayó que mientras las críticas llovían desde pantallas y teclados, el organismo rector garantizó un espectáculo histórico que culminó con la consagración de España.

¿Qué pasó con los visados del Mundial 2026 según Infantino?

El camino logístico del torneo enfrentó severas fricciones por las tensiones internacionales y normativas migratorias de los países anfitriones. El escrutinio se centró en las trabas burocráticas impuestas a las delegaciones de Irán, Haití y la República Democrática del Congo. Esta última, afectada además por un brote sanitario de ébola en su territorio.

Infantino minimizó los casos aislados de accesos denegados, como el del silbante somalí Omar Abdulkadir Artan, y prefirió ponderar la efectividad global del sistema:

Delegación de Irán: Ingresó y operó en territorio estadounidense sin ningún conflicto o incidente político.

Ingresó y operó en territorio estadounidense sin ningún conflicto o incidente político. Tránsito de aficionados: Más de siete millones de fanáticos de 200 países se desplazaron por las 16 sedes oficiales.

Más de siete millones de fanáticos de 200 países se desplazaron por las 16 sedes oficiales. Balance de seguridad: El torneo concluyó con una tasa de éxito absoluto, registrando cero incidentes de violencia u hostilidad masiva.

El caso Folarin Balogun y la intervención de Donald Trump

Uno de los puntos más polémicos de la auditoría deportiva fue la intervención directa de la Casa Blanca en las decisiones del comité organizador. Donald Trump intercedió ante el organismo para revisar la tarjeta roja directa que el delantero estadounidense, Folarin Balogun, recibió en el duelo frente a Bosnia y Herzegovina.

La comisión disciplinaria determinó aplicar el artículo 27 de su código formal. Con esto, congelaron la suspensión automática del futbolista por un periodo de prueba de un año, permitiéndole disputar los octavos de final ante Bélgica.

Frente a la indignación de entrenadores internacionales y de las federaciones europeas, Infantino justificó el fallo argumentando la normalidad del error arbitral.

"De hecho, las decisiones arbitrales 'discutibles' o las sanciones disciplinarias 'extrañas', como posibles errores en la concesión de tarjetas rojas o amarillas o decisiones posteriores de no sancionar a determinados jugadores en determinadas situaciones, son habituales y están ampliamente aceptadas en algunas de las ligas más importantes del mundo", añadió.

"Resulta curioso que sean precisamente los países en los que se aplican estas prácticas los que ahora las critican".