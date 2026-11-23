Matías Almeyda vivirá una nueva eliminatoria ante América, conjunto al que el estrega argentino ha eliminado… pero jamás ha derrotado en Liguilla; Rayados se encuentra obligado a imponer condiciones ante las Águilas para no ser eliminado del Apertura 2026 en la Liga MX.

El historial entre Matías Almeyda y América cuenta con duelos de Fase Regular que benefician al estratega argentino, quien suma 3 victorias, 2 empates y 2 derrotas con 10 goles a favor y 7 en contra, sin embargo, la historia en la Liguilla no acompaña al Pelado.

El Monterrey no se echó para atrás en los minutos iniciales, sino todo lo contrario Mexsport

Estos son cada uno de los partidos de Fase Regular que disputó Almeyda ante el América:

Apertura 2015 / América 1-2 Chivas (Jornada 10).

Clausura 2016 / Chivas 1-2 América (Jornada 10).

Apertura 2016 / América 0-3 Chivas (Jornada 7).

Clausura 2017 / Chivas 1-0 América (Jornada 7).

Apertura 2017 / América 2-1 Chivas (Jornada 10).

Clausura 2018 / Chivas 1-1 América (Jornada 10).

Apertura 2026 / América 1-1 Monterrey (Jornada 11).

Matías Almeyda contra su némesis en la Liguilla

En 6 partidos de eliminación directa ante las Águilas (4 empates y 2 derrotas), Matías Almeyda no cuenta con alguna victoria en 90 minutos, sin embargo, pese a eliminar a los azulcremas en la Copa MX y Leagues Cup 2026, cayeron en la Final.

El Apertura 2026 de la Liga MX será la tercera ocasión en la que se mida al conjunto de Coapa en la instancia de Cuartos de Final:

Cuartos de Final / Clausura 2016

Con la obligación de imponerse en la eliminatoria para conseguir su boleto a la antesala de la Final, Orbelín Pineda puso por delante al Rebaño en el Coloso de Santa Úrsula, sin embargo, el boleto solamente les duró 18 minutos en la mano, ya que Osvaldo Martínez igualó y Oribe Peralta sentenció a los tapatíos.

Ida: Chivas 0-0 América, Estadio Akron.

Vuelta: América 2-1 Chivas, Estadio Azteca.

'Gullit' Peña falla penal en eliminatoria contra América y Chivas termina eliminado. Mexsport

Copa MX – Semifinal / Apertura 2016

En busca del boleto a la Final del certamen, la capital del país se volvía a dividir entre América y Chivas, quienes, pese al tanto de Michael Arroyo, igualaron con uno de Alan Pulido y alargaron la eliminatoria hasta la tanda de penales, donde los fallos de Paolo Goltz y Osmar Mares sentenciaron el triunfo en favor de los de Matías Almeyda; el Rebaño terminó cayendo en la Final ante Querétaro.

Partido único: América 1(3)-(4)1 Chivas, Estadio Azteca.

Chivas eliminó al América en la Semifinal del Apertura 2016 de la Liga MX; cayó en la Final ante Querétaro. Mexsport

Cuartos de Final / Apertura 2016

En la última ocasión en la que Almeyda enfrentó al América en una Liguilla también fue en unos Cuartos de Final, donde William Da Silva adelantó a los azulcremas y Carlos Salcido devolvió la ventaja –por la tabla- a Chivas; en la vuelta, un tanto en solitario de Oribe Peralta volvió a derrumbar al estratega argentino frente a las Águilas en un partido de Fiesta Grande.

Ida: América 1-1 Chivas, Estadio Azteca.

Vuelta: Chivas 0-1 América, Estadio Akron.

MAtías Almeyda es eliminado en Cuartos de Final del Apertura 2016 ante el América de Ricardo La Volpe. Mexsport

Semifinal / Leagues Cup 2026

Este mismo semestre, Águilas y Regiomontanos se midieron en el torneo binacional que se definió en Estados Unidos y, tras 90 minutos en donde Diego Rossi había puesto por delante a Rayados y Ramón Juárez y Alan Cervantes remontaron, Lucas Ocampos convirtió el tanto que alargaba el compromiso a penales, donde la falla de Cervantes fue determinante para la eliminación azulcrema; Toluca los venció en la Final.

Partido único: América 2(4)-(5)2 Monterrey, Dignity Health Sports Park de Los Ángeles.

Matías Almeyda durante la Semifinal de Leagues Cup 2026 ante el América, donde Rayados se impuso en penales. Mexsport

BFG