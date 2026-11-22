El Apertura 2026 de la Liga MX ya cuenta con su Liguilla definida, donde siete equipos intentarán arrebatarle la posibilidad del bicampeonato al Cruz Azul de Joel Huiqui; así quedaron definidos los enfrentamientos para los Cuartos de Final.

Estos son los 8 invitados a la Liguilla del Apertura 2026 de la Liga MX: Chivas, Cruz Azul, América, Atlas, Toluca, Monterrey, León y Pachuca.

Las eliminatorias de Cuartos de Final arrancarán su actividad este miércoles 25 de noviembre, concluyendo el domingo 29 de noviembre, día en el que se confirmarán los 4 invitados a las Semifinales del Apertura 2026.

La Final de la Liga MX podría sufrir un cambio en caso de que califique Toluca. Mexsport

(1º) Chivas Vs Pachuca (8º)

Después de 30 torneos, Chivas volvió a terminar como superlíder en una Fase Regular de la Liga MX y como premio se medirá ante unos Tuzos del Pachuca que cerraron de la mejor forma un semestre en el que intentarán dar un golpe de autoridad desde los Cuartos de Final.

Resultado en Fase Regular: Pachuca 1-1 Chivas, Jornada 6.

Ida: Estadio Hidalgo, miércoles 25 ó jueves 26 de noviembre.

Vuelta: Estadio Akron, sábado 28 ó domingo 29 de noviembre.

¿Qué pasa si empatan en el global?: El Rebaño estará colocándose en la antesala de la Final debido a su posición como líder del Apertura 2026.

Pachuca y Chivas igualaron 1-1 durante la Fase Regular del Apertura 2026 en el Estadio Hidalgo. Mexsport

(2º) Cruz Azul Vs León (7º)

En busca del bicampeonato de la Liga MX, La Máquina de Joel Huiqui arrancará una nueva eliminatoria de 180 minutos ante una Fiera de Javier Gandolfi a la que ya sabe lo que es vencer en este final del Apertura 2026.

Resultado en Fase Regular: Cruz Azul 2-1 León, Jornada 15.

Ida: Estadio Nou Camp, miércoles 25 ó jueves 26 de noviembre.

Vuelta: Estadio Banorte, sábado 28 ó domingo 29 de noviembre.

¿Qué pasa si empatan en el global?: Joel Huiqui y compañía aprovecharán el beneficio de la posición en la tabla para seguir soñando con el bicampeonato.

Juan Guevara y Amaury Garcia se encaran en el Cruz Azul Vs León durante la Jornada 15 del Apertura 2026. Mexsport

(3º) América Vs Monterrey (6º)

Las Águilas de Guillermo Almada viven el peor momento de su semestre y se medirán ante Rayados de Monterrey, quienes en su primer certamen bajo las órdenes de Matías Almeyda buscarán dar el siguiente paso con la encomienda de bordar la sexta estrella en su escudo.

Resultado en Fase Regular: América 1-1 Monterrey, Jornada 11.

Ida: Estadio BBVA, miércoles 25 ó jueves 26 de noviembre.

Vuelta: Estadio Banorte, sábado 28 ó domingo 29 de noviembre.

¿Qué pasa si empatan en el global?: América estará entre los 4 mejores del Apertura 2026 debido a su posición en la tabla general.

Carlos Salcedo se encuentra suspendido para la ida de los Cuartos de Final ante América. Mexsport

(4º) Atlas Vs Toluca (5º)

Con solamente un punto de diferencia entre ambos conjuntos tras la Fase regular, los Rojinegros se medirán en los Cuartos de Final ante unos Diablos Rojos del Toluca que intentarán mantenerse en la contienda por el título antes de su participación en la Copa Intercontinental:

Resultado en Fase Regular: Toluca 5-2 Atlas, Jornada 8.

Ida: Estadio Nemesio Diez, miércoles 25 ó jueves 26 de noviembre.

Vuelta: Estadio Jalisco, sábado 28 ó domingo 29 de noviembre.

¿Qué pasa si empatan en el global?: Atlas será semifinalista por ventaja en la tabla de posiciones tras la Fase Regular.

El partido entre Toluca y Atlas fue suspendido más de media hora por presencia de tormenta eléctrica. Mexsport

BFG