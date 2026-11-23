Los Milwaukee Brewers ya conocen la recompensa económica que dejó su campeonato en las Grandes Ligas. Cada participación completa de los jugadores en el reparto de premios de la postemporada fue valuada en 493 mil 44 dólares, después de que la organización conquistara la Serie Mundial 2026 frente a los Tampa Bay Rays.

De acuerdo con información de distintos medios, la cifra corresponde a la participación completa que recibirán los integrantes elegibles del equipo, aunque no todos obtendrán necesariamente la misma cantidad, debido a que se aprobaron contribuciones parciales y premios en efectivo.

El monto coloca a Milwaukee como la franquicia con la participación completa mejor pagada entre los equipos que disputaron los playoffs de esta temporada.

¿Cómo repartieron los Brewers el dinero de la postemporada?

Los jugadores del equipo votaron por distribuir el fondo de 41.2 millones de dólares mediante 65 participaciones completas, 17.5 parciales y 20 premios en efectivo.

En total, las colaboraciones equivalen a 82.5 completas, por lo que el reparto no fue igual para todos los integrantes de la organización. La decisión quedó en manos de los propios jugadores, junto con dos preparadores físicos certificados y un entrenador de fuerza y acondicionamiento.

El sistema de distribución contempla a integrantes del cuerpo técnico y personal que trabajó con el equipo durante la temporada. Los entrenadores de pretemporada, scouts y trabajadores encargados del terreno de juego pueden recibir premios en efectivo, aunque no tengan las mismas asignaciones que los jugadores.

¿Cuánto dinero repartió MLB entre los equipos de playoffs?

La bolsa total de premios de la postemporada 2026 alcanzó aproximadamente 114.5 millones de dólares, una cantidad inferior a los 128 millones de 2025 y los 129 millones de 2024.

Los Tampa Bay Rays, subcampeones de la Serie Mundial, ocuparon el segundo lugar entre las participaciones completas mejor remuneradas, con 296 mil 339 dólares por cada una.

Otros equipos recibieron una parte del fondo. Los Cleveland Guardians obtuvieron 171 mil 525 dólares por participación completa, mientras que los Dodgers de Los Ángeles recibieron 141 mil 207 dólares.

La distribución depende de los ingresos generados durante la postemporada y de los resultados deportivos de cada franquicia. De esta manera, los Brewers no solamente se quedaron con el campeonato de las Grandes Ligas, sino también con la participación completa más elevada del reparto económico de este año.