¿Karma en el deporte? Martín Anselmi suma un nuevo fracaso tras dejar a Cruz Azul

Dicen que las decisiones tienen consecuencias y en el mundo del deporte esto se paga caro. Martín Anselmi parece ser la prueba viviente de que el karma en el futbol existe. Desde que el estratega argentino decidió abandonar el proyecto de Cruz Azul de manera polémica, su carrera entró en una espiral descendente de la que no logra salir. Este martes, sumó un nuevo y doloroso fracaso internacional, ahora desde el banquillo del Botafogo, equipo con el que simplemente no encuentra el rumbo.

Martín Anselmi con la mano en el rostro. Mexsport

En el duelo de ida de la fase clasificatoria para la Copa Libertadores, el conjunto brasileño cayó 1-0 ante el humilde Nacional Potosí de Ecuador. Esta derrota no solo compromete seriamente el boleto a la fase de grupos del torneo más importante del continente, sino que marca la sexta caída consecutiva para el ex técnico de Cruz Azul. Mientras la Máquina Cementera marcha firme como sublíder del Clausura 2026 en la Liga MX y avanza en la Concacaf, Martín Anselmi colecciona decepciones y críticas feroces por parte de la prensa y la afición sudamericana.

EL RECUERDO DE CRUZ AZUL Y LA DEBACLE DE MARTÍN ANSELMI EN BRASIL

La situación de Martín Anselmi en Brasil es crítica. Antes de perder contra el cuadro ecuatoriano, el técnico ya acumulaba descalabros contra gigantes locales como Flamengo, Gremio, Vasco da Gama y, dolorosamente, dos veces contra Fluminense en una misma semana. La paciencia en el Botafogo se agota rápidamente. En redes sociales, los seguidores del ‘Fogão’ aseguran que el argentino "no dura tres meses" en el cargo si continúa con esta inercia perdedora que contrasta, irónicamente, con los números que dejó en su paso por la Liga MX con Cruz Azul.

Martín Anselmi en la banca de Cruz Azul. Mexsport

Es imposible no comparar los momentos. Durante 2024, Martín Anselmi hizo de Cruz Azul una máquina de sumar puntos, logrando 75 unidades en el año natural y estableciendo un estilo de juego que enamoró a la grada celeste, aunque le faltó la corona tras caer con América en la final. Hoy, lejos de La Noria y tras un paso fugaz y triste por el Porto de Portugal, Martín Anselmi luce desencajado. Su decisión de irse a Europa, donde fracasó en la Europa League ante la Roma, no pudo competir en la liga local, quedando fuera de los puestos de Champions y siendo eliminado en fase de grupos del Mundial de Clubes 2025, parece haber sido el inicio del fin de su "aura" ganadora como estratega.

MARTÍN ANSELMI NO ENCUENTRA EL RUMBO SIN CRUZ AZUL

El contraste es brutal. Mientras Cruz Azul sigue compitiendo al más alto nivel en la Liga MX y en torneos internacionales, Martín Anselmi pelea por salvar su puesto semana a semana. Aquel entrenador que prometía ser la próxima gran figura de los banquillos en Sudamérica, hoy enfrenta un escenario de fracaso absoluto. La presión mediática en Brasil es asfixiante y los resultados no lo respaldan.

Martín Anselmi con semblante molesto. Mexsport

El Botafogo necesita un milagro en la vuelta para no quedar fuera de la Copa Libertadores, lo que sería una catástrofe para el club y, posiblemente, la sentencia final para Martín Anselmi. Queda claro que, desde su salida de Cruz Azul, el técnico no logra replicar el éxito ni la estabilidad que consiguió en México. La afición cementera, que en su momento lloró su partida, hoy observa a la distancia cómo su exentrenador tropieza una y otra vez, validando para muchos la teoría de que hay lugares donde uno es feliz y no lo sabe hasta que se va.