Martín Anselmi al borde del despido: Botafogo le da ultimátum por fracaso en Copa Libertadores

El exentrenador de Cruz Azul, Martín Anselmi, experimenta una auténtica pesadilla en su carrera profesional. El técnico argentino sumó un nuevo fracaso a su currículum, esta vez en Sudamérica, luego de que Botafogo quedó eliminado y sin la posibilidad de disputar la Copa Libertadores. El conjunto brasileño cayó en casa ante el Barcelona de Guayaquil por 0-1, lo que sentenció un doloroso 1-2 en el marcador global durante la ronda clasificatoria previa al torneo de clubes más prestigioso de la Conmebol. Esta prematura eliminación encendió las alarmas y provocó que la directiva del equipo de Río de Janeiro le pusiera un ultimátum inmediato al estratega.

Martín Anselmi con semblante de preocupación. REUTERS

La crisis del equipo albinegro no se limita exclusivamente al plano internacional. Botafogo tampoco atraviesa su mejor momento en el Brasileirao, la Primera División de Brasil. Actualmente, el club se ubica en una decepcionante decimocuarta posición tras tres partidos disputados, en los cuales solamente consiguió una victoria frente a dos dolorosas derrotas, sumando apenas 3 puntos en la clasificación general. Sin embargo, lo que más lastimó el orgullo de los aficionados y de la cúpula directiva fue quedarse sin la ansiada Copa Libertadores, un descalabro monumental que pone en la cuerda floja al director técnico.

DE LA ILUSIÓN EUROPEA A QUEDARSE SIN CHAMPIONS LEAGUE Y SIN COPA LIBERTADORES

El declive en la trayectoria del estratega comenzó cuando decidió marcharse de forma unilateral de Cruz Azul. En aquel entonces, abandonó un proyecto sólido junto al director deportivo Iván Alonso para firmar con el Porto de Portugal, impulsado por la ambición de trascender en el futbol de Europa. No obstante, la aventura terminó en desastre. Dejó al equipo de los ‘Dragones’ en la cuarta posición al finalizar la temporada, un resultado inaceptable que los marginó de la Champions League y que derivó en su cese definitivo como entrenador.

Martín Anselmi dirigiendo a Cruz Azul. Mexsport

Por si fuera poco, Martín Anselmi también dirigió al cuadro lusitano en el Mundial de Clubes 2025, donde el conjunto portugués sufrió una humillante eliminación en la fase de grupos. Aquel episodio dejó una mancha imborrable en su historial. Ahora, al mando de Botafogo, el argentino se quedó nuevamente a las puertas de la gloria continental, comprometiendo seriamente su futuro en el banquillo del ‘Fogao’ y demostrando que su salida del futbol mexicano no le trajo el éxito esperado.

EL CLÁSICO ANTE FLAMENGO DICTARÁ LA SENTENCIA DEFINITIVA DE MARTÍN ANSELMI

La tensión en Brasil llegó a su punto máximo. De acuerdo con información filtrada por la prensa local, el ultimátum de la directiva hacia Martín Anselmi es claro y directo: su continuidad depende totalmente de lo que suceda en su siguiente compromiso. El equipo recibirá al Flamengo en un duelo crucial del Brasileirao, programado para el sábado 14 de marzo en la cancha del Estadio Nilson Santos. De no obtener una victoria contundente en este clásico, la directiva lo removerá de su cargo sin miramientos.

Martín Anselmi dando instrucciones al Botafogo. REUTERS

Con un panorama sumamente oscuro, el futuro del entrenador pende de un hilo. Martín Anselmi continúa acumulando tropiezos constantes desde su polémica salida de Cruz Azul. La decisión de ceder ante la tentación europea le costó muy caro, y hoy, tanto en el Viejo Continente como en el futbol sudamericano, el éxito se le niega por completo. El sábado, el técnico se jugará su última carta para intentar salvar un barco que parece hundirse irremediablemente.