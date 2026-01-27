¿Regresa la Liga MX a Libertadores? El plan de Conmebol que involucra a Messi

La nostalgia es un sentimiento recurrente en la afición de México cuando se habla de torneos internacionales. Clubes como Cruz Azul (2001), Chivas (2010) y Tigres (2015) regalaron noches memorables al alcanzar la Gran Final de la Copa Libertadores, mientras que América y Pachuca pisaron las semifinales en su momento. Sin embargo, desde 2016, los equipos nacionales abandonaron el certamendebido a conflictos de calendario, dejando un vacío difícil de llenar.

Trofeo de la Copa Libertadores siendo levantado por River Plate. Mexsport

Hoy, una nueva esperanza surgió en el horizonte, pero la motivación principal no es el nivel del futbol mexicano, sino el interés comercial y mediático de tener al mejor jugador del mundo en Sudamérica: Lionel Messi.

EL EFECTO MESSI: LA LLAVE MAESTRA PARA EL REGRESO

Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, abrió nuevamente la posibilidad para que los clubes de la Liga MX y la MLS se integren al torneo de clubes más prestigioso del continente. El plan maestro tiene un objetivo claro: asegurar la participación de Lionel Messi en la Copa Libertadores antes de que finalice su contrato con el Inter Miami en diciembre de 2026.

Alejandro Domínguez, presidente de Conmebol. Mexsport

La estrategia cuenta con aliados poderosos, como Jorge Mas, directivo del club de Florida y figura con gran influencia en el organismo sudamericano. Bajo este esquema, el retorno de México se daría por una "vía del rebote". La Conmebol entiende que para tener a los equipos de Estados Unidos, resulta natural y sumamente lucrativo incluir también al mercado mexicano por el valor de sus derechos de transmisión y patrocinadores.

Sin embargo, Alejandro Domínguez aclaró la postura del organismo en una charla reciente con medios brasileños: "Es un tema que deben discutir dentro de la Concacaf. Se hizo en el pasado, pero somos muy respetuosos con las demás confederaciones. Pero sí, es un honor que equipos de otra confederación tengan la Libertadores como referente".

CONCACAF Y EL ETERNO PROBLEMA DEL CALENDARIO

Aunque el deseo existe, la ejecución enfrenta obstáculos burocráticos importantes. La Concacaf condiciona cualquier movimiento a que no se afecte su propio torneo, la Concachampions. El organismo que rige nuestra zona exige que los campeones y subcampeones prioricen el certamen regional, lo que complica cuadrar las fechas para que la Liguilla no se empalme con las Rondas Finales de Sudamérica.

Chivas jugando una final de Copa Libertadores. Mexsport

Surgieron propuestas alternativas, como enviar a los equipos ubicados del 5º al 8º lugar de la tabla general a la Copa Libertadores. No obstante, esta idea chocó con las exigencias de la Conmebol, que demanda la presencia de los mejores clubes de cada país para mantener el prestigio del torneo, rechazando así la idea de recibir equipos de "segunda línea".

Pasaron ya 10 años desde aquel 2016, la última vez que Pumas, Toluca y Puebla representaron a México, con los universitarios alcanzando los cuartos de final. En 2017, el cambio de formato obligó a la Liga MX a retirarse y afectó incluso la participación en la Copa América. Ahora, la pelota está en la cancha de los directivos: ¿cederá Concacaf para que Messi y los clubes mexicanos jueguen en Sudamérica, o el calendario seguirá siendo el rival invencible?