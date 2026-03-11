Última Hora Impreso de hoy

Champions League: Real Madrid vs Manchester City - EN VIVO (Octavos de Final - Ida)

Sigue EN VIVO el Minuto a Minuto del Real Madrid vs Manchester City en la ida de Octavos de Final de la Champions League

Por: Enrique López

thumb
Champions League: Real Madrid vs Manchester CityFoto: Redes Sociales
thumb
Real Madrid
30
Manchester City
thumb
Champions League: Real Madrid vs Manchester City (Octavos de final - Partido de Ida)
64'Preocupación en el Real Madrid

Aurélien Tchouaméni recibe atención médica tras doblarse el tobillo en una disputa por el balón

62'¡¡Donnarumma se queda con ella!!

Vinícius dribla dentro del área y saca un disparo que atrapa sin dar rebote el portero del Manchester City

60'¡¡Casi es autogol de Rüdiger!!

Centro de Jeremy Doku que rechaza el central alemán del Real Madrid, pero casi manda el balón al fondo de su arco

57'¡¡Donnarumma ataja el penal!!

Vinícius cobra a la izquierda y ahí aparece el portero italiano del Manchester City para evitar la cuarta anotación

thumb
Gianluigi Donnarumma deteniendo el penal de Vinícius.REUTERS
56'¡Penal para el Real Madrid!

Vinícius se escapó y fue derribado por Donnarumma dentro del área

55'¡¡Tapaaa Courtois!!

Antoine Semenyo se metió al área, llegó a línea final y disparó, pero el portero el Real Madrid ataja a primer poste

52'Manchester City se adueña del balón

El equipo de Pep Guardiola inclina el campo, pero no logra generar peligro

49'¡¡Ceercaa el Manchester City!!

Centro desde la esquina, Courtois se techa, pero Kyle O' Reilly no consigue rematar a portería y manda el balón afuera

47'¡¡Ataja Gianlugi Donnaruma!!

Disparo de Brahim Díaz que rechaza el guardameta del Manchester City

46'Cambio del Manchester City

Sale: Savinho
​Entra: Tijjani Reijnders

46'Cambio del Real Madrid

Sale: Ferland Mendy
​Entra: Fran García

Segundo Tiempo¡¡Arranca la parte complementaria en el Santiago Bernabéu
Medio TiempoMedio tiempo en el Santiago Bernabéu

Real Madrid se va al descanso venciendo 3-0 al Manchester City, gracias a los tres goles de Federico Valverde

thumb
Federico Valverde gritando tras marcar su 'hat trick'REUTERS
42'¡¡¡Gooooooooooooool del Real Madrid!!!

Poema de gol de Federico Valverde para firmar su 'hat trick' recibe un balón filtrado al área por Brahim, se quita a Guehi y define ante la salida de Donnarumma

40'Un City desesperado

El equipo de Pep Guardiola comienza a frustrarse al no poder generar peligro y cae en el juego del forcejeo y los jaloneos

thumb
Jugadores del Manchester City cabizbajosREUTERS
36'Intensidad pura en el Real Madrid

La defensa merengue no concede espacios y presiona constantemente a los atacantes del Manchester City, impidiendo que puedan generar algo

33'Se relaja un poco el Real Madrid

El conjunto merengue cede un poco la iniciativa a un Manchester City que vuelve a tener el balón, pero lejos del arco de Courtois

30'El City no reacciona

Los dos mazazos del Real Madrid tienen muy sacudido al equipo de Pep Guardiola y sin encontrar el balón

27'¡¡¡Gooooooooool del Real Madrid!!!

Vinícius filtra el balón para Federico Valverde que se mete al área y define con un disparo cruzado de zurda que vence a Donnarumma

thumb
Federico Valverde corriendo a celebrar su doblete.REUTERS
25'Real Madrid impone su ritmo

Ahora se juega a lo que el equipo de Álvaro Arbeloa quiere, controlan el balón y los tiempos

23'Duro golpe al Manchester City

Después del gol, el Real Madrid logra alejar a equipo de Guardiola de su área

20'¡¡¡Gooooooooool del Real Madrid!!!

Federico Valverde hace una gran jugada individual tras un despeje de Courtois, el uruguayo elude a Donnarumma y define con arco abierto

thumb
Federico Valverde celebrando tras anotarle al CityREUTERS
19'¡¡Ceercaa el Manchester City!!

Bernardo Silva caza de zurda un rebote de Fede Valverde y manda el balón apenas a un lado del arco que defiende Courtois

16'¡Sigue el ida y vuelta!

El partido no pierde ritmo, aunque el City domina ligeramente, el Madrid responde en contragolpe

13'¡Otra vez se acerca el City!

Nico O'Reilly envía un centro desde la izquierda que se pasea por el área del Real Madrid sin que Haaland ni nadie pueda rematar el balón.

10'¡Qué inicio de partido!

Real Madrid y Manchester City ya tuvieron sus oportunidades y el juego se torna de ida y vuelta

thumb
Drake y Josh en el inicio del Real Madrid vs Manchester CityFoto: Redes Sociales
8'¡Ataja Gianluigi Donnarumma!

Respondió el Real Madrid con un disparo de Brahim Díaz que desvía a tiro de esquina el portero italiano del City

8'¡Nadie remata en el City!

Centro raso y peligroso de de Jeremy Doku que no puede encontrar a ninguno de sus compañeros en el área del Madrid

thumb
Erling Haaland corriendo junto a Alexander-Arnold.REUTERS
6'¡Primera atajada de Thibaut Courtois!

Antoine Semenyo probó al arco de pierna derecha, pero portero del Real Madrid contiene el balón sin regalar rebote

3'Real Madrid se adueña de la balón en los primeros minutos del partido

Toda la posesión de pelota es del conjunto que dirige Álvaro Arbeloa en este inicio del duelo

Primer Tiempo¡Comienza el partido entre Real Madrid y Manchester City!

Da inicio la ida de los Octavos de Final en el Santiago Bernabéu

13:55 Hrs¡Salen los equipos al campo del Santiago Bernabéu!

Real Madrid y Manchester City se forman para escuchar el himno de la Champions League

13:45 Hrs¡Reaparece Erling Haaland!

El goleador del Manchester City recibió descanso el fin de semana, pero está de regreso para enfrentar al Real Madrid

thumb
Erling Haaland calentando en el Santiago Bernabéu.AFP
13:40 HrsAsí luce el Santiago Bernabéu

La 'Casa Blanca' está lista para una nueva noche de Champions League

thumb
El estadio Santiago Bernabéu previo al Real Madrid vs Manchester City.REUTERS
13:35 HrsLa ausencia de Kylian Mbappé

Vale la pena mencionar que Kylian Mbappé no jugará este partido por su lesión en la rodilla

13:30 HrsAlineación del Manchester City
13:30 HrsAlineación del Real Madrid
13:25 HrsUna nueva edición del llamado 'nuevo clásico europeo'

¡Bienvenidos al Minuto a Minuto del Real Madrid vs Manchester City! Como dijo alguna vez Pep Guardiola: "Abrochen sus cinturones porque vamos a pasarla bien"



