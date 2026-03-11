Champions League: Real Madrid vs Manchester City - EN VIVO (Octavos de Final - Ida)
Sigue EN VIVO el Minuto a Minuto del Real Madrid vs Manchester City en la ida de Octavos de Final de la Champions League
Aurélien Tchouaméni recibe atención médica tras doblarse el tobillo en una disputa por el balón
Vinícius dribla dentro del área y saca un disparo que atrapa sin dar rebote el portero del Manchester City
Centro de Jeremy Doku que rechaza el central alemán del Real Madrid, pero casi manda el balón al fondo de su arco
Vinícius cobra a la izquierda y ahí aparece el portero italiano del Manchester City para evitar la cuarta anotación
Vinícius se escapó y fue derribado por Donnarumma dentro del área
Antoine Semenyo se metió al área, llegó a línea final y disparó, pero el portero el Real Madrid ataja a primer poste
El equipo de Pep Guardiola inclina el campo, pero no logra generar peligro
Centro desde la esquina, Courtois se techa, pero Kyle O' Reilly no consigue rematar a portería y manda el balón afuera
Disparo de Brahim Díaz que rechaza el guardameta del Manchester City
Sale: Savinho
Entra: Tijjani Reijnders
Sale: Ferland Mendy
Entra: Fran García
Real Madrid se va al descanso venciendo 3-0 al Manchester City, gracias a los tres goles de Federico Valverde
Poema de gol de Federico Valverde para firmar su 'hat trick' recibe un balón filtrado al área por Brahim, se quita a Guehi y define ante la salida de Donnarumma
El equipo de Pep Guardiola comienza a frustrarse al no poder generar peligro y cae en el juego del forcejeo y los jaloneos
La defensa merengue no concede espacios y presiona constantemente a los atacantes del Manchester City, impidiendo que puedan generar algo
El conjunto merengue cede un poco la iniciativa a un Manchester City que vuelve a tener el balón, pero lejos del arco de Courtois
Los dos mazazos del Real Madrid tienen muy sacudido al equipo de Pep Guardiola y sin encontrar el balón
Vinícius filtra el balón para Federico Valverde que se mete al área y define con un disparo cruzado de zurda que vence a Donnarumma
Ahora se juega a lo que el equipo de Álvaro Arbeloa quiere, controlan el balón y los tiempos
Después del gol, el Real Madrid logra alejar a equipo de Guardiola de su área
Federico Valverde hace una gran jugada individual tras un despeje de Courtois, el uruguayo elude a Donnarumma y define con arco abierto
Bernardo Silva caza de zurda un rebote de Fede Valverde y manda el balón apenas a un lado del arco que defiende Courtois
El partido no pierde ritmo, aunque el City domina ligeramente, el Madrid responde en contragolpe
Nico O'Reilly envía un centro desde la izquierda que se pasea por el área del Real Madrid sin que Haaland ni nadie pueda rematar el balón.
Real Madrid y Manchester City ya tuvieron sus oportunidades y el juego se torna de ida y vuelta
Respondió el Real Madrid con un disparo de Brahim Díaz que desvía a tiro de esquina el portero italiano del City
Centro raso y peligroso de de Jeremy Doku que no puede encontrar a ninguno de sus compañeros en el área del Madrid
Antoine Semenyo probó al arco de pierna derecha, pero portero del Real Madrid contiene el balón sin regalar rebote
Toda la posesión de pelota es del conjunto que dirige Álvaro Arbeloa en este inicio del duelo
Da inicio la ida de los Octavos de Final en el Santiago Bernabéu
Real Madrid y Manchester City se forman para escuchar el himno de la Champions League
El goleador del Manchester City recibió descanso el fin de semana, pero está de regreso para enfrentar al Real Madrid
La 'Casa Blanca' está lista para una nueva noche de Champions League
Vale la pena mencionar que Kylian Mbappé no jugará este partido por su lesión en la rodilla
¡Bienvenidos al Minuto a Minuto del Real Madrid vs Manchester City! Como dijo alguna vez Pep Guardiola: "Abrochen sus cinturones porque vamos a pasarla bien"