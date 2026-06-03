Selección de Escocia: historia, títulos, datos y su mejor jugador histórico 

Segunda selección más antigua de la historia y de las primeras junto a Inglaterra -razón de su longeva rivalidad- en disputar un juego oficial (1872). Un año después vio la fundación de la Asociación de Futbol de Escocia y el representativo no tardó en convertirse en una potencia del British Home Championship (41 títulos).

Fuera de Gran Bretaña, la Selección de Escocia no ha figurado más allá, con ocho participaciones en Mundiales de la FIFA y en cuatro Eurocopas (nunca ha superado las primeras fases); Kenny Dalglish y Denis Law son algunas de las leyendas que ha dado al mundo del futbol.

Son conocidos también como “Tartan Army” (Ejército del Tartán), por su tradición escocesa del color tartán.

DATO CURIOSO

El legendario delantero Joe Jordan fue conocido como el Tiburón. El apodo lo adquirió no sólo por su peligrosidad en el área, sino porque le faltaban los dientes frontales; dejó un gran legado en Inglaterra con el Leeds United y el Manchester United, mientras que en Italia se hizo de un lugar con el AC Milan. En los registros de la historia mundialista se podría colocar en los pedestales de figuras como Ronaldo,Roberto Baggio y Diego Armando Maradona, por anotar en tres ediciones del Mundial (1974, 1978 y 1982).

FIGURA

SCOTT MCTOMINAY

El liderazgo de Scott McTominay llevó al equipo a su primera clasificación mundialista desde 1998. También su calidad en la cancha fue clave y llamativa, luego de la chilena en el triunfo 4-2 ante Dinamarca, con la que selló su pase directo al Mundial 2026. En la presente campaña 2025-26, registra 2 goles y 1 asistencia en 6 partidos de eliminatorias de la UEFA.

SCOTT MCTOMINAY REUTERS

DT. STEVE CLARKE

Steve Clarke es héroe nacional al clasificar al equipo para el Mundial 2026. Bajo su gestión, el combinado escocés recuperó identidad competitiva, con un poder defensivo que arrojó una notable efectividad en las eliminatorias europeas con cuatro victorias, un empate y una derrota en 6 partidos. Clarke es el primer técnico en la historia de Escocia en llevar al equipo a tres grandes torneos consecutivos: Euro 2020, Euro 2024 y Mundial 2026.

FICHA TÉCNICA

Participaciones totales: 9 (1954, 1958, 1974, 1978, 1982, 1986, 1990, 1998 y 2026)

Mejor posición histórica: Fase de grupos (1954, 1958, 1974, 1978, 1982, 1986, 1990 y 1998)

Mejor posición (Era Moderna): Fase de grupos (1998)

Récord histórico (Partidos): 23PJ, 4JG, 7JE, 12JP

Goles: 25 a favor, 41 en contra

Máximo goleador en Mundiales: Joe Jordan (4)

Jugador con más partidos: Jim Leighton (9)

Gol más rápido: Craig Burley (Minuto 18 vs Noruega, 1998)

Racha de clasificaciones: 5

Confederación: UEFA

CALENDARIO

13 de junio vs Haití (19:00 horas, NY/NJ)

19 de junio vs Marruecos (16:00 horas, NY/NJ)

24 de junio vs Brasil (16:00 horas, Miami)

PRONÓSTICO

No avanza de la fase de grupos.