Selección de Marruecos: historia, datos y su favoritismo como 'caballo negro'

La Selección de Marruecos fue fundada oficialmente en 1955 tras su independencia de Francia y la afiliación a la FIFA en 1960. Pero asombró al mundo en México 1986 al convertirse en la primera selección de África y del mundo árabe en liderar un grupo (superando a Inglaterra, Polonia y Portugal) y avanzar a los octavos de final. Aquella generación de Mohamed Timoumi y Badou Zaki rompió el complejo de inferioridad del continente, aunque cayeron dignamente ante la Alemania Federal de Rummenigge con un gol de falta en los últimos minutos.

Entre sus logros resaltan la Copa Africana de Naciones en 1976 y más recientemente la del 2025 (esta última por apelación de Senegal ante el TAS); en 2015 abandonaron por temor al ébola, lo que acarreó al ente marroquí de futbol una suspensión temporal.

El punto de inflexión llegó en Qatar 2022, donde bajo el mando de Walid Regragui, Marruecos eliminó a España y Portugal; cerró su actuación con un histórico cuarto puesto. Garantizó su puesto en el torneo de 2026 y encabezó el Grupo E de la eliminatoria africana. El equipo de Walid Regragui logró su clasificación antes de disputar los dos últimos partidos al vencer 5-0 a Níger.

Este Mundial 2026, Marruecos disputará por séptima ocasión una Copa Mundial de la FIFA. Mexsport

Actualmente la Selección de Marruecos cuenta con estrellas como Achraf Hakimi (PSG), Brahim Díaz (Real Madrid) y Yassine Bounou, además de que han aprovechado el impulso de la candidatura de la Federación Marroquí de Futbol para coorganizar la edición de la Copa del Mundo en 2030. Los Leones del Atlas llevan el orgullo del futbol africano con su juventud y talento, siendo una de las selecciones nombradas “caballo negro”.

DATO CURIOSO

Los llamados “Leones del Atlas” han causado furor en el camino al Mundial 2026 por el destape de Othmane Maamma, el “Cristiano Marroquí”. Tiene 20 años, fue el MVP del Mundial Sub-20 de Chile 2025 y es catalogado como una joya que ya llamó la atención de los visores en Europa. Su llamado a la selección mayor es latente para jugar la máxima justa de la FIFA, pero su físico y estilo hacen recordar a Cristiano Ronaldo. Incluso el campeón sub-20 usa el dorsal 7 que caracteriza al portugués.

FIGURA: Achraf Hakimi Mohamed Ouahbi

El lateral derecho Achraf Hakimi, fue una figura clave en el histórico camino de Marruecos a las semifinales de la Copa del Mundo 2022. A nivel de clubes, ostenta triunfos ante el Real Madrid, el Borussia Dortmund, el Ínter de Milán y, con su actual equipo, el París Saint-Germain, con el que conquistó la UEFA Champions League.

DT: Mohamed Ouahbi

Mohamed Ouahbi es un entrenador belga-marroquí experto en formación. Tras años en la cantera del Anderlecht, dirigió a la selección Sub-20 de Marruecos, logrando potenciar el talento joven del país. En 2026, asumió el reto de dirigir al Raja Casablanca, uno de los grandes de África.

Mohamed Ouahbi fue técnico de Marruecos durante el Mundial sub 20 de Chile 2025. Mexsport

FICHA TÉCNICA

Participaciones totales: 7 (1970, 1986, 1994, 1998, 2018, 2022, 2026).

Mejor posición histórica: Semifinales (2022).

Mejor posición (Era Moderna): Semifinales (2022).

Récord histórico (Partidos): 23PJ , 5JG, 7JE, 11JP.

Goles: 20 a favor, 27 en contra.

Máximo goleador en Mundiales: Youssef En-Nesyri (3).

Jugador con más partidos: Achraf Hakimi y Hakim Ziyech (10).

Gol más rápido: Hakim Ziyech (minuto 3 vs Canadá, 2022).

Racha de clasificaciones: 3 (Llegará a cuatro por ser anfitrión del 2030).

Confederación: CAF.

Pronóstico: Tras alcanzar las semifinales en Qatar 2022, Marruecos busca nuevamente alcanzar los cuatro primeros lugares del torneo.