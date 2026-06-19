Histórico golazo a los 69 segundos en el Mundial 2026

Un verdadero golazo se aventó Ismael Saibari a pocos segundos de que el árbitro central, Ilgiz Tantashev, silbara el inicio del encuentro entre las selecciones de Escocia y Marruecos, jornada 2 del Grupo C del Mundial 2026.

Tan solo pasaron 69 segundos para que el delantero del PSV Eindhoven mandara un potente remate de pierna derecha al fondo, donde el portero escocés Angus Gunn nada pudo hacer para desviarlo.

Ismael Saibari hizo historia después del primer minuto del Escocia - Marruecos del Mundial 2026 Reuters

De tal potencia de disparo, el balón se quedó por unos momentos trenzados en la red.

Además, el golazo fue histórico porque Ismael Saibari se convirtió en el segundo futbolista africano en marcar en cada uno de sus dos primeros partidos en un Mundial. El primero fue el egipcio Mohamed Salah, al anotarle a Rusia y Arabia Saudita en 2018.

El marroquí anotó su primer gol del Mundial 2026 ante Brasil, en el empate que sostuvieron en el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey, el pasado 13 de junio.

Ismael Saibari celebró su histórico gol en el Mundial 2026 Reuters

Marruecos acaparó los reflectores en el juego contra Brasil, gracias a la actuación de Ayyoub Bouaddi de 18 años, que es considerado como candidato a llevarse el Premio al Mejor Jugador Joven de la FIFA. El joven nació en Francia, se unió al Lille a los 14 años y debutó como titular en la UEFA Conference League a los 16.

Escocia y Marruecos buscan su pase a los Dieciseisavos de final del Mundial 2026, lugar que ya ocupan México y Estados Unidos.

LOS GOLES MÁS RÁPIDOS DE LOS MUNDIALES:

1. Hakan Sukur, Turquía - República de Corea, 2002 (0:11 minutos).

2. Vaclav Masek, Checoslovaquia - México, 1962 (0:15).

3. Ernest Lehner, Alemania - Austria, 1934 (0:25).

4. Bryan Robson, Inglaterra - Francia, 1982 (0:28).

5. Clint Dempsey, Estados Unidos - Ghana, 2014 (0:30).

6. Bernard Lacombe, Francia - Italia, 1978 (0:31).

7. Arne Nyberg, Suecia - Hungría, 1938 (0:35).

7. Emile Veinante, Francia - Bélgica, 1938 (0:35).

8. Adalbert Desu, Rumania - Perú, 1930 (0:50).

8. Seung Zin Pak, Corea del Norte - Portugal, 1966 (0:50).

9. Celso Ayala, Paraguay - Nigeria, 1998 (0:52).

10. Mathias Jorgensen, Dinamarca - Croacia, 2018 (0:55).