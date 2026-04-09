Marcel Ruiz y su último tren al Mundial 2026: Toluca pone fecha a su regreso ante América

El destino le puso una prueba de fuego a uno de los talentos más brillantes de la Liga MX. La carrera contra el reloj para Marcel Ruiz entró en su etapa más crítica y emocionante. Tras meses de incertidumbre por su estado físico, el mediocampista de los Diablos Rojos del Toluca vislumbró finalmente la luz al final del túnel. El cuerpo técnico encabezado por Antonio Mohamed diseñó un plan específico para que el volante recupere el protagonismo justo cuando la Selección Mexicana más lo necesita, con la mira puesta en la lista definitiva para la Copa del Mundo.

Marcel Ruiz pateando el balón de derecha. Mexsport

La noticia generó un eco profundo en el entorno del futbol mexicano. Aunque muchos dieron por perdida su participación en la justa veraniega, el jugador mexiquense no bajó los brazos en ningún momento. Su ausencia en el esquema escarlata pesó en las últimas jornadas, pero la prioridad absoluta siempre fue su salud a largo plazo. Ahora, con el cierre del torneo regular a la vuelta de la esquina, el panorama cambió drásticamente y la esperanza de verlo vestido de verde volvió a encenderse entre la afición.

LA PRUEBA DE FUEGO EN EL ESTADIO AZTECA ANTE EL AMÉRICA

El calendario marcó la Jornada 15 del Torneo Clausura como el momento de la verdad. Aunque el cuadro mexiquense descartó su participación para el duelo de este domingo frente al Atlético San Luis, todas las baterías apuntan hacia el coloso de Santa Úrsula. El enfrentamiento contra el América no será un partido más; representará el examen médico y deportivo más exigente para la rodilla de Marcel Ruiz. La directiva y el staff técnico determinaron que las Águilas son el sinodal perfecto para medir si el futbolista realmente superó las secuelas de sus molestias.

Marcel Ruiz besando el escudo del Toluca. Mexsport

Si el "14" de los Diablos logra sumar minutos y mostrar su nivel habitual ante el actual campeón, su camino hacia el Mundial 2026 quedará prácticamente despejado. Antonio Mohamed sabe que necesita cuidar a su joya, pero también entiende que Javier Aguirre requiere jugadores con ritmo de competencia real. Por ello, el duelo en el Estadio Azteca servirá como el filtro final: si Marcel rinde bajo la presión de un partido de alto calibre, el 'Vasco' tendrá los argumentos necesarios para incluirlo en la convocatoria final de la escuadra nacional.

EL MILAGROSO TRATAMIENTO PARA EVITAR EL QUIRÓFANO

La historia de superación de Marcel Ruiz comenzó con un diagnóstico aterrador en marzo de 2026. Durante un choque de la Concacaf Champions Cup contra el San Diego FC, el mediocampista sufrió una ruptura de ligamento cruzado anterior y una lesión de menisco medial en la rodilla derecha. En aquel momento, la opinión pública sentenció su baja definitiva para la máxima cita del futbol mundial. Sin embargo, el jugador tomó una decisión valiente que cambió el rumbo de su carrera profesional.

Marcel Ruiz jugando con la Selección Mexicana. Mexsport

En lugar de someterse a una cirugía tradicional que lo habría marginado por casi un año, Ruiz optó por un tratamiento conservador de fortalecimiento intensivo. Esta apuesta arriesgada implicó sesiones dobles de rehabilitación y un esfuerzo mental fuera de lo común. El objetivo fue claro desde el primer día: estabilizar la articulación mediante masa muscular para competir en el verano y operarse después de la justa mundialista. Hoy, ese sacrificio parece rendir frutos, colocando a Marcel Ruiz a las puertas de demostrar que los milagros médicos existen cuando hay un sueño de por medio.