El Infierno arde: Toluca golea 4-2 al Galaxy con hat-trick de Paulinho en cuartos de Concacaf

El Infierno ardió en el momento justo. Toluca transformó una noche que parecía quedarse corta en una exhibición más acorde a su dominio, al imponerse 4-2 sobre LA Galaxy en la ida de los cuartos de final de la Concacaf Champions Cup.

Y en medio del fuego, un nombre. Paulinho, el hombre más determinante del futbol mexicano en la actualidad, firmó un hat-trick que terminó por inclinar una historia que durante varios lapsos pareció no reflejar lo ocurrido en la cancha del Estadio Nemesio Diez.

El equipo de Antonio Mohamed no especuló. Venía de una derrota inesperada en Liga MX ante el Querétaro donde perdieron el invicto, pero respondió con carácter y su mejor once. Alexis Vega lideró como capitán, mientras el frente ofensivo fue una declaración de intenciones.

Toluca dominó desde el principio

Toluca impuso condiciones desde el arranque. Avisó con centros peligrosos y disparos de media distancia, hasta que al minuto 11 Nicolás Castro rompió el equilibrio tras un trazo largo de Pereira. Definió con claridad el 1-0 y abrió una noche de dominio.

El segundo llegó antes del descanso. Paulinho apareció dentro del área al 42 y empujó el balón para el 2-0. Era el reflejo de un equipo que jugaba mejor, presionaba más y generaba constante peligro.

El guion cambió brevemente en la segunda mitad. La lesión de Federico Pereira obligó a ajustes y el Galaxy encontró vida. Al 65, Gabriel Pec descontó con un disparo sin ángulo.

Toluca respondió con contundencia. Al 72, Paulinho firmó su doblete con un zurdazo que devolvió la diferencia. Pero otra vez el margen se redujo cuando al 76 Marco Reus empujó el 3-2, un gol que mantenía la eliminatoria en el aire.

Entonces llegó el momento que encendió definitivamente el Infierno. Minuto 85. Paulinho apareció otra vez, con olfato y precisión, para marcar su tercer gol de la noche y sentenciar el 4-2. Hat-trick, ovación y una actuación que confirma su impacto absoluto en este Toluca.

El marcador final ahora sí dialoga mejor con lo visto. Toluca fue superior en ritmo, en llegadas y en control del partido. Aun así, el Galaxy logró mantenerse con vida durante largos tramos, en un contexto donde ambos equipos llegaban con irregularidad reciente.

El antecedente más cercano entre ambos también había terminado 3-2 a favor de Toluca en la Campeones Cup de 2025. Esta vez, la diferencia creció, aunque no lo suficiente para cerrar la serie.

El Infierno ardió y Paulinho fue la chispa constante. Toluca pega primero, con autoridad y espectáculo, pero todavía deberá sostener el fuego en la vuelta para convertir dominio en clasificación.

Toluca no está en semis de la Concacaf desde 2014, ahora está a un paso de terminar con la sequía.