¿Llegará al Mundial 2026? Rodrigo Huescas vuelve a entrenar con el Copenhague

El reloj no perdona a nadie. A unos cuantos meses de que el balón ruede en la máxima justa futbolística del planeta, las alarmas y las esperanzas conviven diariamente en el entorno de la Selección Mexicana. La gran noticia de este jueves cruzó el Atlántico para alegrar a la afición: Rodrigo Huescas volvió a pisar el campo de entrenamiento con el Copenhague. Tras varios meses de incertidumbre por una severa lesión de rodilla, el canterano celeste finalmente tocó el pasto, pero la pregunta reina en el aire: ¿le alcanzará el tiempo y el nivel físico para subirse al barco del Mundial 2026?

El futbol mexicano recibió una inyección de puro optimismo con estas imágenes. El joven lateral de 23 años demostró una resiliencia inquebrantable. Semanas atrás, el propio jugador avisó a sus seguidores que su rehabilitación en el gimnasio marchaba por excelente camino. Sin embargo, calzarse los tachones y sentir nuevamente el césped representa un salto gigantesco en su recuperación, tanto en lo físico como en lo mental, encendiendo una pequeña luz de esperanza para el combinado nacional.

LA TRAGEDIA EN CHAMPIONS Y SU LUCHA POR SANAR

Para dimensionar el inmenso valor de este regreso a los entrenamientos, debemos retroceder en el calendario hasta octubre de 2025. Durante un ríspido choque de la UEFA Champions League frente al Qarabag, la rodilla derecha del defensor colapsó por completo. Apenas corrían 13 minutos en el cronómetro cuando el dolor extremo lo obligó a abandonar el terreno de juego en camilla, dejando una imagen que heló la sangre de los espectadores. El diagnóstico médico posterior confirmó los peores miedos de cualquier atleta de alto rendimiento: una rotura de ligamento cruzado anterior.

Rodrigo Huescas jugando con el Copenhague ante el Chelsea. REUTERS

El propio elemento azteca confesó poco después, en una charla íntima para las redes de su club, el terror absoluto que vivió en ese instante. Explicó que sintió cómo la articulación tronó de forma antinatural y supo de inmediato que el panorama era sumamente sombrío. A pesar de la inmensa frustración, prometió volver con una versión mucho más fuerte, sabiendo perfectamente que su boleto a la justa mundialista pendía de un hilo muy delgado. Su ineludible paso por el quirófano y los extenuantes meses de fisioterapia finalmente rindieron sus primeros frutos esta semana al permitirle trotar bajo el cielo danés.

EL DILEMA DE JAVIER AGUIRRE PARA LA LISTA DEFINITIVA

Ahora, el verdadero y más grande rival del exjugador de La Máquina no es otro equipo, sino el implacable calendario. El torneo que organizan en conjunto México, Estados Unidos y Canadá está a la vuelta de la esquina. El estratega nacional, Javier Aguirre, afina detalladamente los últimos lugares para entregar su anhelada lista de 26 futbolistas. Salvo una evolución médica que rompa todos los pronósticos científicos y deportivos, la presencia del extremo derecho luce como una misión casi imposible.

Rodrigo Huescas entrenando con la Selección Mexicana. Mexsport

Antes de aquella fatídica noche de competencia europea, el mexicano vivía un momento de auténtico ensueño en su segunda campaña en el Viejo Continente. Desde su llegada a Dinamarca en julio de 2024, el carrilero acumuló un total de 55 apariciones oficiales con la escuadra escandinava. Su valioso aporte ofensivo sumó tres anotaciones y siete asistencias, números que lo consolidaron como una pieza clave en torneos de alta exigencia como la Superliga danesa, la copa local y las justas continentales.

El Mundial 2026 exige un ritmo competitivo al máximo nivel posible. Aunque el talento nato de Rodrigo Huescas es innegable y su juventud le juega totalmente a favor, el 'Vasco' necesita jugadores al cien por ciento de sus capacidades físicas. La fe muere al último y el balompié mundial acostumbra regalar historias épicas de superación. Mientras tanto, el mexicano se prepara en Europa, aferrado con uñas y dientes a esa pequeña esperanza de representar a la Selección Mexicana frente a su propia gente.