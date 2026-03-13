Marcel Ruiz se pierde el Mundial 2026: la semana negra de la Selección Mexicana suma otra baja

El camino de la Selección Mexicana de Futbol rumbo al Copa Mundial de la FIFA 2026 atraviesa una semana oscura. Las lesiones han golpeado uno de los momentos más sensibles del ciclo mundialista y ahora el mediocampista Marcel Ruiz se suma a la lista de futbolistas que se perderán la máxima competición que tiene este deporte.

El Deportivo Toluca FC confirmó que Ruiz sufrió una ruptura de ligamento cruzado anterior y una lesión en el menisco medial de la rodilla derecha durante el partido ante San Diego FC en la ida de los octavos de final de la Concacaf Champions Cup. El mediocampista será operado en los próximos días, un diagnóstico que en términos futbolísticos equivale a despedirse del Mundial.

El club mexiquense publicó un comunicado en redes sociales dando a conocer la noticia que añade incertidumbre al combinado nacional a tres meses de que inicie el Mundial en el estadio Banorte, antes conocido como Estadio Azteca

Momento de terror

La jugada ocurrió al minuto 37 en el Snapdragon Stadium. Ruiz disputaba un balón con el inglés Manu Duah cuando, en plena carrera, apoyó mal la pierna derecha. El gesto fue inmediato. El futbolista se llevó las manos a la rodilla mientras el banquillo escarlata comprendía que la escena era seria.

Para la Selección Mexicana el golpe trasciende lo ocurrido en el sur California. Ruiz se había convertido en uno de los mediocampistas con mayor proyección dentro del proceso mundialista. Su temporada con Toluca lo había puesto en la conversación de las convocatorias importantes y en la posibilidad real de competir por un lugar en la lista final del 2026.

La lesión llega en medio de una cadena de noticias que han sacudido al entorno del equipo nacional. Días antes se confirmó que el portero Luis Malagón también quedó fuera del Mundial tras una lesión que lo alejará varios meses de las canchas. El arquero se había consolidado como una de las opciones más confiables bajo los tres postes.

La lista de lesionados crece

El problema no comenzó esta semana. El defensor Rodrigo Huescas ya había sido descartado previamente por una lesión que frenó su crecimiento en el proceso. Con Ruiz fuera, la Selección suma tres bajas sensibles en distintos sectores del campo.

El panorama obliga a replantear el rompecabezas. Un portero titular fuera, un lateral joven en recuperación y ahora un mediocampista que representaba renovación en la zona de creación.

Mientras tanto, en Toluca comienza la cuenta regresiva para la cirugía de Ruiz y una rehabilitación larga. Para el futbolista el reto será volver a competir al máximo nivel. Para la Selección Mexicana el desafío será reconstruir piezas en medio de la semana más amarga de su preparación mundialista.