Mourinho pone condiciones al Real Madrid: lo que exige para su regreso

Mientras que la temporada 2025-2026 de LaLiga termina y el Barcelona es campeón, la mirada está puesta ahora en si José Mourinho retomará las riendas del Real Madrid tras la etapa de Álvaro Arbeloa.

Con la temporada entrando en su fase definitiva, el Real Madrid ha intensificado su interés en el técnico portugués, quien actualmente dirige al Benfica. Según informa el diario AS, ya se ha producido un acercamiento inicial entre Jorge Mendes, representante del estratega, y la directiva madrileña, aunque el contacto directo con el entrenador se postergará hasta que finalicen los compromisos oficiales en Portugal.

Las condiciones de Mourinho para regresar al Madrid

El regreso de Mourinho no sería incondicional. El técnico ya habría realizado un diagnóstico de la situación actual en el Real Madrid y ha planteado dos exigencias fundamentales para aceptar el reto.

En primer lugar, solicita tener un peso específico en la planificación de la plantilla. Mourinho no busca imponer nombres propios, pero sí determinar qué posiciones requieren refuerzos urgentes para corregir los desequilibrios que percibe en el plantel actual, emulando la gestión que permitió en el pasado los fichajes de figuras como Luka Modric o Mesut Özil.

Su segunda petición se centra en la estructura interna y el respeto estricto a las jerarquías. El luso pretende blindar la gestión del primer equipo bajo su sello personal, buscando evitar incidentes de indisciplina o desaires internos que puedan afectar el rendimiento del grupo, tomando como referencia los conflictos recientes.

Desde el punto de vista contractual, el Real Madrid cuenta con una ventana de oportunidad económica estratégica. Existe una cláusula de salida en el contrato de Mourinho con las "Águilas" valorada en tres millones de euros, la cual podrá ejecutarse únicamente durante los diez días posteriores al último encuentro de liga frente al Estoril, programado para el fin de semana del 16 de mayo.