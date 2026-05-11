Bosnia y Herzegovina es la primera selección en dar su lista final para el Mundial 2026

Bosnia y Herzegovina se convirtió en la primera selección en presentar oficialmente su lista definitiva de 26 futbolistas para el Mundial de 2026, torneo en el que buscará sorprender tras conseguir una histórica clasificación mediante el repechaje europeo.

El técnico Sergej Barbarez apostó por una convocatoria que mezcla experiencia y juventud para afrontar una complicada fase de grupos, donde Bosnia compartirá sector con Canadá, Suiza y Qatar.

La principal figura del combinado bosnio será Edin Dzeko, delantero histórico y capitán del equipo, quien disputará su segunda Copa del Mundo a los 40 años. El atacante llega como máximo goleador en la historia de su selección y uno de los líderes del vestidor en esta nueva aventura mundialista.

Junto a Dzeko también destacan nombres importantes como Sead Kolasinac, Ermedin Demirovic y Benjamin Tahirovic, futbolistas que fueron fundamentales durante el proceso clasificatorio rumbo al Mundial de 2026.

La convocatoria incluye además jóvenes talentos como Kerim Alajbegovic y Ermin Mahmic, quienes representan la nueva generación que busca consolidarse en el futbol internacional bajo el proyecto encabezado por Barbarez.

El estratega bosnio explicó que su intención fue conformar un plantel equilibrado, con jugadores capaces de aportar intensidad, experiencia internacional y proyección a futuro para competir en una Copa del Mundo que contará por primera vez con 48 selecciones participantes.

Bosnia y Herzegovina volverá a disputar un Mundial después de su histórica participación en Copa Mundial de 2014. Antes de debutar en el torneo, el combinado europeo enfrentará partidos amistosos ante Macedonia del Norte y Panamá como parte de su preparación rumbo a la justa mundialista.