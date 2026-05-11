GP de México 2026: Anuncian venta sorpresa de boletos y lista de precios oficial

El Gran Premio de México ha anunciado una sorpresa para los fanáticos de la Fórmula 1. De forma sorpresiva la organización de la carrera para 2026 informó que aún quedan boletos disponibles para la carrera del 30 de octubre al 1 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

La nueva fase de venta será exclusiva para tarjetahabientes de HSBC y se realizará los días 19 y 20 de mayo. Debido a que el inventario es muy limitado y la demanda histórica ha sido sumamente alta, los organizadores recomiendan a los interesados estar listos desde el primer minuto.

Para garantizar que más aficionados tengan oportunidad de asistir, se ha establecido un límite de ocho entradas por transacción.

Lista de precios para el GP de México 2026

Los siguientes son los costos sin cargos por servicio para las localidades disponibles:

Zona Verde - Grada 1 - $30,500

- Grada 1 - $30,500 Zona Naranja - Grada 2A - $3,900

- Grada 2A - $3,900 Zona Azul - Grada 5 - $15,000

- Grada 5 - $15,000 Zona Azul - Grada 5A - $13,900

- Grada 5A - $13,900 Zona Azul - Grada 6A - $7,000

- Grada 6A - $7,000 Zona Rosa - Grada 8 - $10,500

- Grada 8 - $10,500 Zona Amarilla - Grada 7 - $13,900

- Grada 7 - $13,900 Zona Amarilla - Grada 10 - $19,900

- Grada 10 - $19,900 Zona Amarilla - Grada 11 - $18,300

- Grada 11 - $18,300 Zona Gris - Grada 14 - $10,000

- Grada 14 - $10,000 Zona Gris - Box Oro Sur - $25,000

- Box Oro Sur - $25,000 Zona Café - Grada 15 - $10,000

Proceso de compra y recomendaciones

La venta se realizará exclusivamente a través del portal de Ticketmaster. Es importante considerar que, aunque la plataforma tiene capacidad para miles de operaciones simultáneas, la fila virtual suele ser extensa. Se solicita a los usuarios mantener la paciencia y no refrescar el sitio durante el proceso.

Un punto clave para esta edición es que todas las localidades adquiridas mediante el sistema serán boletos digitales SafeTix. Estos deberán ser descargados directamente a través del México GP Account Manager para poder ingresar al evento.