¡Alerta en Selección Mexicana! Marcel Ruiz se lesiona en la Concachampions  

Marcel Ruiz, mediocampista del Toluca, resultó lastimado durante la visita del Toluca al San Diego FC, en la ida de los octavos de final de la Concacaf Champions Cup, y de paso encendió las alarmas de la Selección Mexicana en su ruta final para el Mundial 2026.

Al minuto 37, en el Snapdragon Stadium, Marcel Ruiz disputaba un balón con el inglés Manu Duah; sin embargo, el mexicano en la carrera tuvo un mal apoyo de la pierna derecha.

Tras caer al césped, incluso con el contrario cayéndole sobre la espalda, de inmediato refirió su gesto de dolor sobre la rodilla derecha.

Tras ser atendido por los elementos médicos, Marcel Ruiz abandonó la cancha caminando, al minuto 42; el técnico Antonio Mohamned lo suplió por Nicolás Castro.

A reserva de las indicaciones del cuerpo técnico de los Diablos Rojos, el incidente atiza la ola de lesiones que ha sufrido la Selección Mexicana.

El martes por la noche, Luis Ángel Malagón, portero del América, resultó con una rotura del tendón de Aquiles. Aunque parcial, el meta será sometido a operación, por lo que su lugar en la Selección Mexicana y en el Mundial 2026 está comprometido.

Tras la sustitución de Marcel Ruiz, la preocupación de los aficionados fue notable en las redes sociales del Toluca, en la que refieren a Carlos Rodríguez (Cruz Azul) como el sustituto ideal de Marcel Ruiz para la Selección Nacional de México.

Las complicaciones también son inmediatas para el seleccionador Javier Aguirre y su convocatoria de la fecha FIFA de este mes, para los juegos contra Portugal (28 de marzo, Estadio Azteca) y ante Bélgica (31 de marzo, en Chicago).

Al momento, la Selección Mexicana también lidia con las recuperaciones de elementos que juegan en Europa: Santiago Gimenez, Edson Álvarez, César Huerta, Luis Chávez y recientemente César Montes, quien resultó con dolencias hace un par de días, con el Lokomotiv de Moscú, en actividad de la liga rusa; en México, la prioridad para el Vasco Aguirre también es el retorno óptimo del juvenil Gilberto Mora.

Toluca finalizó con derrota 3-2 su visita al San Diego FC, aunque estuvo cerca de igualar el marcador ante las dos expulsiones del equipo de la MLS (Marcus Ingvartsen 12’ y Manu Duah 88’).

Los tantos de la victoria corrieron por obra de David Vázquez (32’ y 46’) y Anders Dreyer (53’), mientras que los Diablos Rojos marcaron con par de penaltis (Jesús Gallardo al 16’ y Helinho al 90’).