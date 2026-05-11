Barcelona renovará a Hansi Flick hasta 2028 tras conquistar LaLiga

El Barcelona tendría asegurada la continuidad de Hansi Flick luego de alcanzar un acuerdo para renovar su contrato hasta 2028, con opción de extender el vínculo por una temporada más.

De acuerdo con reportes cercanos al club blaugrana, las negociaciones entre la directiva encabezada por Joan Laporta y el representante del estratega alemán, Pini Zahavi, avanzaron positivamente tras una campaña en la que el Barcelona conquistó su título de Liga número 29.

La continuidad de Flick representa una apuesta por la estabilidad deportiva del conjunto catalán, ya que la directiva considera que el técnico ha sido pieza fundamental en la recuperación competitiva del equipo. Bajo su gestión, el Barça logró conquistar dos campeonatos de Liga consecutivos y recuperar una identidad futbolística ofensiva y reconocible.

Además de los resultados, el trabajo del entrenador alemán ha destacado por impulsar a jóvenes futbolistas surgidos de La Masia, quienes poco a poco se consolidaron como protagonistas dentro del primer equipo y devolvieron ilusión a la afición blaugrana.

En semanas recientes, Flick había manifestado públicamente su intención de mantenerse en Barcelona y continuar desarrollando un proyecto con gran proyección a futuro. Entre sus principales objetivos aparece la conquista de la UEFA Champions League, torneo que el club catalán no gana desde 2015.

Aunque el anuncio oficial de la renovación todavía no se hace público, el acuerdo estaría prácticamente cerrado y podría confirmarse en los próximos días. Con ello, el Barcelona buscará mantener la continuidad de un proceso exitoso que pretende seguir compitiendo al máximo nivel tanto en España como en Europa.