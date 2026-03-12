"No habrá problemas": Oswaldo Sánchez lanza mensaje de tranquilidad sobre la portería del Tri.

Ante las situaciones azarosas que han caído sobre la selección mexicana y particularmente en el sitio de la portería, muchas voces se han lanzado a dar alarmas anticipadas.

Que sí Luis Ángel Malagón se lesionó, que si Raúl Tala Rangel no tiene el nivel, que si Carlos Acevedo no está listo, que si es una injusticia con Andrés Gudiño o por supuesto, que si Memo Ochoa no debería ser llamado por tener 40 años.

Bajo cualquier óptica, Oswaldo Sánchez lanza un mensaje de tranquilidad para la afición mexicana. Cree que con cualquiera de los porteros que se tienen la situación defensiva está segura para México y que no debería existir preocupación.

En la portería mexicana nunca hemos tenido problemas para enfrentar los mundiales, entonces no veo por qué en este sí tengamos que tenerlos. Yo confío plenamente en ellos”.

Oswaldo Sánchez, ex portero de Chivas. Imagen de Redes Sociales

¿Qué portero prefiere Oswaldo Sánchez?

Ante la lesión de Luis Ángel Malagón del tendón de Áquiles izquierdo y las constantes críticas que rodean a Guillermo Ochoa, el ex guardameta Oswaldo Sánchez ve conveniente que Raúl Rangel tome confianza y se cuele en el espacio que ha quedado libre para ser el titular en la inauguración ante Sudáfrica.

“Últimamente el Tala Rangel parece que tomó la delantera, ha sido el titular en los partidos del Tri a pesar de que estaba bien Malagón. Me da pena por él, pero el fútbol tiene que seguir y la portería no debe tener problemas”.

Aunque también le dio un sitio a Carlos Acevedo, el arquero de Santos Laguna que tiene al menos dos años jugando a buen nivel, pero que no ha podido ser infaltable en la Selección Mexicana. Sánchez, portero de México en Alemania 2006, aseveró que lo ve como el tercer portero.

“Se abre la posibilidad para Carlos Acevedo, que a mi entender es el que tiene que estar ahí como tercer portero. Es un tipo trabajador, con muchos valores y es un gran ejemplo para los jóvenes mexicanos”, señaló.

Carlos Acevedo en un calentamiento. (Mexsport)

Lamentó por encima de todo, la lesión de Luis Ángel Malagón porque es un tipo que luchó mucho para llegar a la cima en equipos como Morelia y Necaxa, antes del América.