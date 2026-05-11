Pato O'Ward: ¿Será éste el auto con el que ganará la Indy 500 2026?

Arrow McLaren presentó los diseños del monoplaza de Pato O’Ward y el de sus coequiperos para la edición 2026 de las “500 Millas de Indianápolis”.

En esta ocasión, el mexicano tendrá un auto con colores blanco y negro, junto con franjas de color naranja papaya, similar al que utilizó el año pasado, en el que fue arrancó y terminó en tercera posición.

La decoración se basa en la campaña "Unfinished Business" (Asuntos Pendientes) que la marca británica está promoviendo en este 2026, en el que se conmemoran 50 años de su última victoria en la Indy 500, de la mano del estadunidense Johnny Rutherford.

McLaren busca su cuarta victoria en el evento y, para ello, tendrá una alineación liderada por O’Ward, Christian Lundgaard, quien fue ganador del Gran Premio en el circuito mixto, el sábado pasado), Nolan Siegel y Ryan Hunter-Reay, este último vencedor en las 500 millas en 2014).

La iniciativa también forma parte de la campaña "Never Stop Racing" (Nunca dejes de competir) de McLaren Racing, iniciada por la escudería de Fórmula 1 la temporada pasada.

Los autos de O'Ward (No. 5), Lundgaard (No. 7), Siegel (No. 6) y Hunter-Reay (No. 31) Arrow McLaren

Tenemos asuntos pendientes en las 500 Millas de Indianápolis. Las nuevas decoraciones y la campaña reflejan nuestra determinación y pasión por alcanzar la cima en la carrera más importante del mundo”, afirmó Tony Kanaan, director del equipo.



Estoy deseando ver estos coches en pista mientras seguimos luchando por esa tan ansiada victoria en el Speedway”.

Pato O’Ward hará su séptima participación en la Indy 500, carrera en la cual finalizó en segundo lugar en 2022 y 2024, en tercer puesto el año pasado y en cuarta posición en 2021.

Fue el mejor novato en 2020, cuando finalizó sexto, mientras que en 2023 luchaba por el triunfo hasta que un incidente con Marcus Ericsson lo vio abandonar a ocho vueltas de la bandera a cuadros.

La edición 110 de la Indy 500 se llevará a cabo el domingo 24 de mayo, pero será mañana martes cuando arranquen las prácticas oficiales. Las sesiones del martes 12 al viernes 15 se realizarán desde las 10:00 y hasta las 16:00 hrs (Tiempo del Centro de México).

Las calificaciones arrancarán el sábado 16 a las 9:00 hrs, siendo una sesión en la que se definirá a los doce pilotos que lucharán por la ‘pole position’ el domingo 17, a partir de las 14:00 hrs.