Roland Garros 2026: Aryna Sabalenka vence a Naomi Osaka y avanza a cuartos

La tenista número uno del mundo, Aryna Sabalenka, accedió a los cuartos de final de Roland Garros 2026 tras derrotar a Naomi Osaka con parciales de 7-5 y 6-3 en la cancha Philippe-Chatrier de París con ello, la bielorrusa se convirtió en la única ganadora de torneos de Grand Slam que permanece en las categorías individuales del certamen donde han caído otras estrellas tanto en femenil como en varonil.

El partido correspondió a los octavos de final y significó el quinto encuentro de la rama femenina programado en una sesión nocturna en la historia del torneo, siendo el primero desde la edición de 2023.

Respecto a los resultados sorpresivos en el torneo, Sabalenka declaró: “Fui capaz de separarme un poco de lo que está pasando este año en Roland Garros... He estado por aquí. Todo puede pasar. Eso es el tenis”.

Durante el desarrollo del juego, Sabalenka registró un promedio de velocidad en su servicio de 172 kilómetros por hora, acumuló 12 aces, 39 tiros ganadores y concretó cuatro de cinco oportunidades de quiebre.

Aryna Sabalenka sigue en la búsqueda de la victoria de Roland Garros. REUTERS

Tras este triunfo, la jugadora se medirá el miércoles ante la rusa Diana Shnaider, preclasificada número 25, en la búsqueda de su primer título en este torneo de tierra batida.

“En esta etapa, cada vez solo intento concentrarme en mí misma y asegurarme de que cuando estoy ahí compitiendo, estoy luchando y haciendo todo lo que puedo con lo que tengo en el momento... Esa es mi mentalidad, es básicamente que estoy lista para hacer lo que sea necesario para conseguir este hermoso trofeo”.

Por su parte, Osaka finalizó la participación más prolongada de su carrera en el torneo parisino, al cual llegó tras superar a Iva Jović en la ronda previa. Posterior a la derrota, la tenista de 28 años comentó: “Si hubiera perdido este partido cuando era más joven, me habría encerrado en mi habitación o lo que fuera... Pero ahora siento que, obviamente, amo el tenis y estoy haciendo mi mejor esfuerzo para hacer todo lo posible para ser la mejor jugadora que puedo”.