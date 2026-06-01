Cruz Azul, el equipo del año en la Liga MX; "Seríamos bicampeones"

Tras conquistar el campeonato de la Liga MX, Cruz Azul ha sido condecorado como el mejor equipo de toda la temporada por la Federación Mexicana de Futbol, por segundo año consecutivo.

Este reconocimiento no solo celebra el título obtenido en una final emocionante, sino que también valora el desempeño global del equipo a lo largo del certamen, donde obtuvieron

Joel Huiqui asumió el mando de La Máquina antes de la última jornada de la fase regular del torneo Clausura 2026. Reuters

Este premio llega como recompensa a años de reconstrucción y refuerzos acertados, consolidando a Cruz Azul como el referente del futbol mexicano en esta campaña.

Cruz Azul hubiera sido bicampeón, afirma Víctor Velázquez

Víctor Velázquez, el presidente de Cruz Azul, se mostró emocionado tras recibir el reconocimiento como mejor equipo de la temporada y enfatizó que se trabajó mucho para darle la alegría a la afición celeste.

Nuestra afición siempre estuvo en las buenas y en las malas, pero hoy podemos darles esa alegría de ganar la décima y de hoy celebrar este premio”, destacó.

De igual manera, el Ingeniero fue contundente al mencionar que si la Liga MX tuviera un modelo de juego como en Europa, el Cruz Azul sería bicampeón.

Gracias por esa iniciativa de premiar al mejor equipo del año deportivo, que si estuviésemos en un torneo europeo seríamos bicampeones”, afirmó.

Por último, Velázquez dejó en claro que los títulos conseguidos durante su gestión son el reflejo de que tienen un gran compromiso con la institución.

"En cinco años podemos decir que hemos obtenido la Novena, ahora también la Décima, ganamos el Campeón de Campeones, la Supercopa y la Concachampions, esto es el reflejo de un trabajo de mucho compromiso que tenemos con toda la afición”, señaló.

Joel Huiqui se quedará al frente del primer equipo de Cruz Azul tras su campeonato. REUTERS

Renovación de Joel Huiqui con Cruz Azul sigue en marcha

Uno de las interrogantes en Cruz Azul es saber cómo va la renovación de Joel Huiqui. El entrenador que fue encargado de encaminar el título refirió que aún está en pláticas con el club para quedarse como DT.

Estamos en eso (firma de contrato). El interés es que me quede, lo dijo el presidente y yo encantado de quedarme y estamos en eso”, afirmó.

Sobre si habrá salidas de Cruz Azul para el próximo torneo, Huiqui dejó en claro que la idea es que quiere que la base de jugadores permanezca y compita por otro título.