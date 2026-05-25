Así será el nuevo mega contrato de Joel Huiqui en Cruz Azul

A pesar de que hubo momentos de incertidumbre durante la temporada, Cruz Azul peleó, luchó y consiguió la tan ansiada décima estrella de su historia.

Tras una racha negativa que incluyó nueve partidos sin ganar, la salida de Nicolás Larcamón y el nombramiento de Joel Huiqui como interino en la recta final, el equipo mostró carácter, garra y una identidad celeste que lo llevó a la gloria.

Joel Huiqui logró su primer campeonato con Cruz Azul REUTERS

Huiqui, un gran ídolo cementero, inyectó motivación y cercanía con el grupo, transformando un equipo en crisis en campeón.

El contrato de Huiqui como DT de Cruz Azul

Tal como lo había adelantado el presidente Víctor Velázquez, Joel Huiqui será ratificado de manera oficial como director técnico de Cruz Azul. El ingeniero confirmó la continuidad del estratega mexicano tras la conquista del título del Clausura 2026, cumpliendo con lo prometido de que se mantendría si obtenía el campeonato.

El nuevo vínculo que mantendrá a Huiqui como DT de La Máquina será por dos años, con opción a ampliación según resultados. Huiqui, que llegó como interino para la última jornada y la Liguilla tras la destitución de Larcamón, se ganó la confianza de la directiva, el vestidor y la afición con su trabajo.

Huiqui ha expresado su enorme ilusión por continuar y ya promete ir por más. Su conocimiento de la institución, tras trabajar en fuerzas básicas, fue clave para el título y querrá más para el Apertura 2026.

Joel Huiqui logró dos marcas importantes con su primer campeonato con Cruz Azul. REUTERS

¿Cuál será el salario de Huiqui como técnico de Cruz Azul?

De acuerdo con múltiples rumores y reportes surgidos en las últimas horas, Joel Huiqui estaría percibiendo un sueldo, como entrenador del primer equipo de Cruz Azul, de alrededor de 15 millones de pesos al año.

Dicha cifra es superior a lo que ganaba como entrenador de las fuerzas básicas, sin embargo, inferior a lo que ganaba Nicolás Larcamón, pues el argentino había firmado por alrededor de tres millones de dólares.

La directiva mantendría cautela económica, apostando por resultados y bonos por objetivos como el bicampeonato, lo que podría elevar significativamente sus percepciones.