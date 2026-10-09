El escándalo del Manchester City sigue dando de qué hablar en el futbol internacional, pues enfrentan 115 infracciones financieras provenientes de la última década. Las consecuencias van desde reducción de puntos, restarles títulos o una posible expulsión de la liga. El total de cargos es bastante elevado y da mucho de qué hablar si se toma en cuenta que fue durante la época de dominio Blue en la Premier League.

Entrenadores como Jose Mourinho, Mikel Arteta y Andoni Iraola se han pronunciado respecto al tema del Manchester City, debido a que son 115 infracciones en su contra, donde destacan varias por violar el Fair Play financiero de la UEFA, ocultar pagos a jugadores o no proporcionar información exacta sobre sus ingresos en cuanto a patrocinios y operaciones.

Ahora, el timonel más reciente en opinar sobre el caso fue Michael Carrick, quien aseguró que se necesitan respuestas, pero sobre todo una resolución pronta sobre las acusaciones en contra de los citadinos; además, añadió que para él la situación tiene un impacto personal.

Asimismo, el entrenador consideró que la conclusión del caso es necesaria para todas las partes involucradas, aunque evitó anticipar sus consecuencias mientras continúa el proceso para definir el castigo.

Ciertamente, tengo mis propias preguntas al respecto; me ha afectado personalmente de diferentes maneras durante un periodo de tiempo… Lo que sí diré es que resolverlo cuanto antes sería esencial para beneficio de todos”, expresó.

Las palabras del estratega del Manchester United tienen un trasfondo particular; él fue uno de los jugadores que sufrió la épica resolución de campeonato durante la lejana campaña 2011-2012. Y ahora existe la posibilidad de que los Red Devils consigan aquel campeonato que Sergio Kun Agüero les arrebató en el último minuto. Aunque todo dependerá de si la sanción en contra del Manchester City es monetaria o deportiva.

Una final que se jugó al mismo tiempo en recintos diferentes

Manchester United y Manchester City llegaron empatados con 86 puntos a la última jornada de la temporada. Los Red Devils, dirigidos por Sir Alex Ferguson y con un veterano Michael Carrick como uno de los mediocampistas titulares del equipo, jugaron de visita ante el Sunderland. El partido fue cerrado, pero un solitario gol de Wayne Rooney los hizo tocar el cielo por un par de minutos.

Por su parte, el Manchester City escaló del infierno al cielo en solo cinco minutos contra el Queen Park Rangers; ya que se encontraban en desventaja 2-1 durante el comienzo del tiempo añadido, pero Eden Dzeko mostró el camino a la victoria con un remate de cabeza, y ya en la última jugada del encuentro, Sergio Kun Agüero disparó a primer poste y le dio el primer título en su historia al equipo.

Ambos terminaron con 89 puntos, pero la diferencia de goles le dio el título al Manchester City, lo que dejó a Michael Carrick con un trago amargo que hasta hoy en día siente.