¡Tiene 16 años y ya presume tres récords Guinness con el Arsenal!

Apenas tiene 16 años, pero Max Dowman ya puede presumir algo que pocos futbolistas consiguen durante toda su carrera: tres Récords Guinness. La joven promesa del Arsenal recibió los certificados que acreditan sus marcas de precocidad en la Champions League y la Premier League, después de una temporada en la que comenzó a escribir su nombre en los libros del futbol europeo.

Dowman, considerado uno de los talentos más prometedores de la cantera de los Gunners, fue reconocido por convertirse en el futbolista más joven en disputar un encuentro de la Champions League, el goleador de menor edad en la historia de la Premier League y el campeón más joven del campeonato inglés.

El primero de sus récords llegó cuando debutó en la Champions League frente al Slavia de Praga, con apenas 15 años y 308 días. Con aquella aparición, Dowman se convirtió en el jugador más joven en participar en la máxima competencia europea de clubes y en el único menor de 16 años que había disputado un encuentro del torneo.

La segunda marca llegó gracias a su capacidad goleadora. El juvenil inglés encontró las redes frente al Everton cuando tenía 16 años y 73 días, convirtiéndose en el anotador más joven en la historia de la Premier League.

Superó una marca que pertenecía a Phil Foden

El tercer reconocimiento correspondió a su condición de campeón más joven de la Premier League, distinción que alcanzó con 16 años y 144 días, superando la marca que pertenecía a Phil Foden, quien había conseguido el título con el Manchester City en 2018, cuando tenía 17 años.

Dowman estuvo incluso cerca de conquistar un cuarto récord. Su debut en la Premier League ocurrió frente al Leeds United, con 15 años y 235 días, pero no logró superar a su compañero Ethan Nwaneri, quien había debutado con el Arsenal en 2022, frente al Brentford, cuando era dos meses más joven.

Durante la temporada 2025-2026, Dowman participó en 13 encuentros oficiales, seis de ellos correspondientes a la Premier League, suficientes para comenzar a construir una trayectoria que ya cuenta con reconocimiento internacional.

En la presente campaña, el atacante inglés también comenzó a demostrar su capacidad frente al arco. Marcó un doblete en la victoria del Arsenal por 4-2 sobre el Ipswich Town, correspondiente a la segunda ronda de la Copa de la Liga de Inglaterra.

Además, Dowman tuvo participación en la derrota por 3-0 frente al Brighton en la Premier League, mientras continúa sumando experiencia con el primer equipo del conjunto londinense.

Con tres certificados oficiales de los Récords Guinness antes de cumplir los 17 años, Max Dowman se ha convertido en uno de los nombres a seguir en el futbol europeo.