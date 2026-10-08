Haaland rompe el silencio tras el veredicto contra el Manchester City: “Tenemos que estar unidos”

Después de que una comisión independiente hallara culpable al Manchester City de 114 de los 115 cargos por graves vulneraciones financieras entre las temporadas 2009-10 y 2017-18, Erling Haaland rompió el silencio este jueves con un llamamiento claro a la unidad. En vísperas del duelo dominical contra el Liverpool en Anfield, el delantero de 26 años analizó en Sky Sports la situación de incertidumbre que rodea al club.

El fallo, confirmado a finales de septiembre, abre la puerta a posibles sanciones severas —desde una importante quita de puntos hasta la expulsión de la Premier League—, aunque estas aún no se han determinado. El Manchester City ya presentó su apelación el 1 de octubre y mantiene su inocencia. Frente a este panorama, Haaland priorizó la fuerza del grupo.

Tenemos que mantenernos unidos, estar el uno con el otro y mantenernos positivos”, aseveró, instando a aislar al vestuario de las turbulencias externas. “No importa lo que ocurra en la vida, siempre hay que tener una sonrisa. Así que tenemos que ser positivos, mirar hacia adelante e intentar disfrutar del momento”.

El lazo familiar de Haaland con los ‘Sky Blues’

Su implicación va más allá de lo deportivo. El noruego recordó la vinculación histórica de su familia con el fútbol británico y con el Manchester City, club en el que también militó su padre, Alf-Inge Haaland.

Me importa mucho este lugar y el Manchester City. Me importan mucho los aficionados porque yo mismo soy un aficionado y empatizo con ellos”.

Mientras la directiva trabaja en la vía de la apelación, el equipo dirigido por Enzo Maresca mantiene la concentración en lo deportivo. El técnico italiano ha respaldado este enfoque, asegurando que el plantel permanece ajeno al “ruido” exterior y enfocado en defender su posición en la clasificación.

Los registros históricos de Haaland en el City

Haaland se unió al club en el verano de 2022 y desde entonces ha reescrito los libros de récords:

Máximo goleador en una sola temporada de Premier League : 36 goles en 2022/23 (superando a Alan Shearer y Andy Cole).

: 36 goles en 2022/23 (superando a Alan Shearer y Andy Cole). Más rápido en alcanzar 50 goles en Premier League (48 partidos) y 100 goles oficiales con el club (105 apariciones).

(48 partidos) y 100 goles oficiales con el club (105 apariciones). Máximo artillero de la Premier League en sus dos primeras campañas.

de la Premier League en sus dos primeras campañas. Doce goles en la Champions League 2022/23, clave para el primer título europeo del City y el histórico Triplete.

Las declaraciones de Haaland se consolidan como la primera reacción pública de alto perfil del vestuario en la etapa más compleja del proyecto moderno del Manchester City.