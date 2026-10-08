Mourinho ironiza sobre la sentencia al Manchester City

José Mourinho prefiere reírse un poco sobre el tiempo que tardará en llegar la sentencia sobre el caso del Manchester City. El técnico del Real Madrid que espera tener suerte de estar presente.

“Prefiero reírme un poco, porque creo que tendremos un final. Pero yo, que tenemos más de 60 años, tengo que tener la suerte de estar aquí cuando llegue la sentencia final. Porque ahora tendrá una sentencia y después el recurso...”, ironizó Mourinho al diario italiano Corriere dello Sport.

José Mourinho admitió que era muy feliz cuando estaba en el Benfica Reuters

El pasado 29 de septiembre de 2026, una Comisión independiente de la Premier League determinó como culpable al Manchester City de cometer infracciones de las normas financieras entre las temporadas 2009-2010 y 2017-2018.

“Pienso que el problema es la suerte de los momentos en los que llegó a un determinado club. Yo he vivido aquí, en Real Madrid, los tiempos importantes de Negreira. Nadie lo sabía, pero lo hemos vivido. Después me fui y ahora se sabe”, agregó, en relación al caso que investiga los pagos del FC Barcelona al ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA).

Por otro lado, Mourinho destacó que era muy feliz en el Benfica, un club especial para él, que le quedaba a 10 minutos de su casa, algo que no sucedía hace 20 años.

“Era un club que necesitaba un salto y yo pensaba cumplir allí mi contrato de tres años. Me sorprendió que me relacionasen con el Real Madrid, aunque siempre hemos mantenido el contacto”, apuntó.