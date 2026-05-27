A Zendejas no le gustó esto cuando fue convocado por México

Alejandro Zendejas fue el último jugador convocado para integrar la lista de la selección de Estados Unidos para el Mundial 2026. Anteriormente, México gestionó para que representará los colores nacionales cuando Gerardo ‘Tata’ Martino estaba al frente del Tricolor, pero al jugador del América no le gustó algo cuando fue llamado para un amistoso.

“No se gestionó bien porque está jugando para Estados Unidos. Se habló con él, no es que pedía cosas materiales, ni mucho menos, él quería que el llamado fuera para un torneo oficial y el llamado era para un torneo amistoso, a él no le gustó eso”, indicó Ignacio Hierro, exdirector Deportivo de Selecciones Nacionales.

Gerardo 'Tata' Martino trató de convencer a Alejandro Zendejas cuando estaba en buen momento con América Mexsport

Cuando Alejandro Zendejas vivía un buen momento con América, Gerardo Martino habló con él para tratarlo de convencer.

“Tal vez no tuvimos las herramientas para convencer a Zendejas, pero a otros sí. Creo que señalar al Tata por eso es complejo porque la decisión final fue de Zendejas, no del Tata”, dijo.

Ignacio Hierro recordó que también fueron por juveniles como Obed Vargas, Luka Romero, Richard Ledezma, entre otros.

“Hoy (Andrés) Lillini puede que diga lo contrario, pero también se fue por Obed Vargas que estaba jugando en Estados Unidos, creo que estaba en Alaska, fuimos por Luka Romero a España y él decidió estar por Argentina, entrevista con Ledezma en Holanda, mostraba que quería venir a jugar con México, después de haberse negado y él sintió que lo maltrató US Soccer y por eso, él levantó el teléfono y dijo ‘yo ya quiero irme con México’. Zendejas sintió que tenía más posibilidades con Estados Unidos”, mencionó.

Ignacio Hierro, exdirector Deportivo de Selecciones Nacionales, mencionó que Alejandro Zendejas sintió que tenía más posibilidades en EU Mexsport

Para Ignacio Hierro, quien dejó el cargo en Selecciones Nacionales en 2022, es muy difícil convencer a jugadores que tienen las dos oportunidades.

“Se habla mucho, por ejemplo, de hoy de (Brian) Gutiérrez que dice que él se siente mexicano y que siempre soñó jugar acá. Estoy seguro que, si la US Soccer le hubiera dado continuidad a su proceso, se hubiera quedado allá”, dijo.