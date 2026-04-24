¡Morita es un orgullo! Le hacen un mural en Tijuana

Gilberto Mora sigue sorprendiendo a sus 17 años de edad, no sólo en la cancha sino fuera de ella. Después de darse a conocer que participó en un comercial en donde también sale Vinícius Jr de cara al Mundial 2026, el originario de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, volvió a ser el foco de atención de una noticia positiva, debido a que en Tijuana le dedicaron un mural.

En la obra que se encuentra en la Garita de San Ysidro, se aprecia a Gilberto Mora portando la playera de la Selección Mexicana, con una sonrisa en el rostro y una mirada que irradia felicidad.

Gilberto Mora estuvo en la develación de su mural Foto tomada de Instagram tijuanaimjuv

“ORGULLO”, es la frase que resalta en el mural, obra del artista urbano de Tijuana ‘Mode Orozco’, quien se dedica a hacer murales para honrar a las personas que enaltecen a la ciudad.

El mural de Gilberto Moral lo iniciaron para el partido entre Tijuana y Pachuca, que ganaron los Xolos por 3-1 en duelo de la jornada 16 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX. En ese encuentro, el futbolista de 17 años falló un penal, pero en el contrarremate estuvo atento para mandar el balón al fondo al 33’.

Christian Ponce Hernández, director del Instituto Municipal para la Juventud, fue encargado de develar el mural en el marco del Mundial 2026.

“Joven promesa de los Xolos en la temporada 2025-2026 y figura clave del balompié”, resaltaron.

El futbolista estuvo presente en el acto, donde firmó el mural y lució un poco de su ‘magia’ con el balón.

Morita viene de recuperarse de una pubalgia que lo marginó de varios partidos. En el Clausura 2026, suma cinco encuentros disputados, tres de titular, para un total de 256 minutos disputados.

En la jornada 17, los Xolos de Tijuana tratarán de obtener su clasificación a la Liguilla, cuando enfrenten este sábado a las Chivas en el Estadio Akron, duelo que iniciará a las 19:07 horas.