La madre de todas las batallas: dónde ver la superpelea de Gina Carano y Ronda Rousey

El lenguaje del combate suele medir la inactividad en meses; dos años ya se consideran un abismo. Pero cuando Ronda Rousey y Gina Carano cierren la puerta de la jaula este sábado en el Intuit Dome de Los Ángeles, el reloj habrá desafiado toda lógica deportiva. No hay precedentes para un retorno colectivo de esta magnitud en las artes marciales mixtas. La última vez que Rousey (12-2) pisó la lona de manera profesional, Barack Obama habitaba la Casa Blanca y Amanda Nunes congeló su legado en apenas 48 segundos. Lo de Carano (7-1) roza lo mitológico ya que su última batalla ocurrió en 2009, una derrota ante Cris Cyborg que, paradójicamente, colocó el criterio de las mujeres en la cima del negocio televisivo.

El magnetismo de la función es innegable, concebido bajo la alianza promotora de Most Valuable Promotions (MVP) y el músculo de distribución de Netflix, que debuta con transmisiones en directo dentro de las MMA. Sin embargo, las dudas persiguen al morbo. Rousey subirá al octágono con 39 años y dos partos a cuestas; Carano lo hará con 44 y tras una década sumergida en los sets de Hollywood y amargas disputas legales. Los organizadores desestiman los riesgos apelando a un descanso que conservó sus cuerpos lejos de las guerras habituales del octágono, pero los entrenadores de la vieja escuela miran el pleito con recelo.

Para Carano, el campamento de seis meses bajo la tutela de John Wood significó un doble proceso de reacondicionamiento. Primero vencer el sobrepeso derivado de un diagnóstico prediabético y, después, limpiar la mente del desgaste ajeno al deporte. La oferta le llegó de manos de Dana White mientras ella lidiaba con una demanda civil financiada por Elon Musk contra Lucasfilm tras su polémico despido de The Mandalorian. Concentrarse en la lona fue el salvavidas emocional para sepultar los pleitos legales. Rousey, por su parte, activó el regreso inspirada por el éxito de taquilla que significó ver a Mike Tyson calzarse los guantes a los 58 años. Su preparación incluyó visitas rigurosas a neurólogos para blindar una trayectoria marcada por conmociones cerebrales ocultas durante su era dorada en la UFC. Su estrategia del sábado no contempla el intercambio largo: ganar sin ser tocada sigue siendo su única ley.El vacío estratégico de la UFC y la toma de la pantalla global

La magnitud del la velada es tal que modificó la agenda del fin de semana en el universo de las MMA. En un movimiento inusual, la UFC optó por no programar ninguna cartelera de pago por evento el sábado, cediendo los reflectores para evitar una guerra de audiencias contra el gigante del streaming. La decisión valida el peso comercial de dos figuras que, en épocas distintas, sostuvieron la viabilidad financiera del deporte femenino.

El respaldo de la función complementa el tono de nostalgia y poder mediático, sumando nombres que arrastran masas en el boxeo sin guantes y las ligas asiáticas. El choque coestelar entre el siempre impredecible Nate Diaz y el volcánico Mike "Platinum" Perry promete un intercambio de alta tensión, mientras que el regreso del temido noqueador Francis Ngannou frente a Philipe Lins asegura la dosis de dinamita en los pesos pesados.

La transmisión del evento principal no requerirá pagos adicionales de pago por evento para quienes ya cuenten con acceso a la plataforma de entretenimiento más grande del planeta.

Cartelera principal

Ronda Rousey vs. Gina Carano (Peso Pluma - 145 lbs)

Nate Diaz vs. Mike Perry (Peso Wélter)

Francis Ngannou vs. Philipe Lins (Peso Completo)

Salahdine Parnasse vs. Kenneth Cross (Peso Ligero)

Junior dos Santos vs. Robelis Despaigne (Peso Completo) Ronda Rousey marcó un época dentro de UFC. AFP Dónde ver Caruno vs Ronda Rousey Canal de transmisión: EN VIVO y en exclusiva a nivel mundial a través de Netflix (disponible en todos sus planes de suscripción).

Transmisión de preliminares: Las primeras peleas de la noche se podrán seguir a través de Tudum, el sitio complementario de la plataforma.

Horario de la cartelera principal: El evento estelar arrancará formalmente a las 19:00 horas, tiempo del centro de México.