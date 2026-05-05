Mayweather vs. Pacquiao en vilo: problemas con la sede por un concierto

La pelea entre Floyd Mayweather y Manny Pacquiao, que significaría el regreso al ring de ambos boxeadores y pactada para el próximo mes de septiembre tendría que buscar otra sede en Las Vegas luego de que la situación en The Sphere parece haberse complicado para la fecha que estaba buscando la promotora.

El combate estaba programado para el próximo 19 de septiembre en el recinto The Sphere, una sede que aún no estaba pactada pero que estaba en negociaciones avanzadas para la cartelera entre los dos titanes en la historia del boxeo. Las posibilidades de contar con el tecnológico recinto se han terminado una vez que la agenda oficial del lugar ha confirmado la residencia de la legendaria banda The Eagles durante ese mismo fin de semana.

La incertidumbre rodea ahora a la producción de Netflix, plataforma que había anunciado el pleito como un evento generacional. Hasta el momento, el gigante del streaming y los representantes de los púgiles no han emitido comentarios sobre si la pelea se trasladará a una sede alterna en Las Vegas o si se buscará una nueva fecha en el calendario, esto según información publicada por Yahoo Sports.

Este revés es solo el último de una serie de obstáculos. El principal conflicto radica en el estatus del combate: mientras Mayweather insiste en que el encuentro sea una exhibición para no poner en riesgo su récord invicto de 50-0, el campamento de Pacquiao asegura que existe un "acuerdo vinculante" para una pelea profesional. El filipino ya ha establecido su centro de entrenamiento en Los Ángeles, irónicamente en un antiguo gimnasio de la marca de Mayweather que ahora ha sido rebautizado bajo su nombre.

A este complejo panorama se suman los problemas financieros de "Money" Mayweather, quien presuntamente enfrenta un embargo del IRS por 7.3 millones de dólares en impuestos no pagados. Esta urgencia económica podría explicar su saturada agenda, que incluye peleas de exhibición en Grecia y un futuro enfrentamiento contra Mike Tyson.