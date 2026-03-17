Muere Shigeaki Mori, sobreviviente de la bomba atómica en Hiroshima

El sobreviviente de la bomba atómica de Hiroshima, Shigeaki Mori, falleció a los 88 años, según informaron medios locales japoneses.

Mori, quien tenía apenas ocho años cuando ocurrió el ataque nuclear en 1945, se convirtió en una figura simbólica de la memoria histórica tras protagonizar un emotivo abrazo con el entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama, durante su visita oficial a la ciudad en 2016.

Su muerte ocurrió en un hospital local, de acuerdo con reportes del diario Asahi Shimbun, marcando el adiós de uno de los últimos testigos directos del devastador episodio.

El encuentro entre Mori y Obama en el Memorial de la Paz de Hiroshima se convirtió en una imagen global de reconciliación.

Durante aquella visita histórica, Obama se transformó en el primer presidente estadounidense en funciones en acudir a la ciudad afectada por el bombardeo nuclear.

Mori relató que el gesto fue espontáneo. Según explicó, el mandatario extendió los brazos y ambos se fundieron en un abrazo que simbolizó décadas de memoria, dolor y reflexión histórica.

Sobrevivir a la bomba atómica

El 6 de agosto de 1945, durante el Bombardeo de Hiroshima, Mori fue lanzado a un río por la fuerza de la explosión.

En diversos testimonios, describió escenas estremecedoras tras el impacto. Recordó haber visto a personas gravemente heridas, con quemaduras severas y sin acceso a atención médica.

En uno de sus relatos más impactantes, narró cómo intentó ayudar a una mujer gravemente herida, pero el miedo y su corta edad lo obligaron a huir.

También recordó haber escapado entre escombros, pisando cuerpos mientras escuchaba gritos de personas atrapadas bajo estructuras colapsadas.

Investigador y guardián de la memoria histórica

Además de sobreviviente, Mori dedicó gran parte de su vida a investigar el destino de prisioneros de guerra estadounidenses que se encontraban en Hiroshima al momento del ataque.

Su trabajo contribuyó a documentar aspectos poco conocidos del bombardeo y a fortalecer el diálogo histórico entre Japón y Estados Unidos.

Con el paso de los años, se convirtió en una voz activa para preservar la memoria de las víctimas y promover la reflexión sobre el uso de armas nucleares.

El bombardeo de Hiroshima dejó aproximadamente 140,000 muertos, incluyendo víctimas que fallecieron posteriormente por exposición a la radiación.

Tres días después, el Bombardeo de Nagasaki provocó la muerte de cerca de 74,000 personas adicionales.

Ambos ataques, ejecutados por Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, precipitaron la rendición de Japón y el fin del conflicto.

La vida de Shigeaki Mori representa un testimonio directo del impacto humano de la guerra nuclear.

Su historia, marcada por el dolor y la resiliencia, trascendió generaciones y fronteras, convirtiéndose en un símbolo de memoria, reconciliación y advertencia sobre los riesgos de los conflictos armados.

Su fallecimiento cierra un capítulo vivo de la historia, pero su legado permanece como recordatorio de una de las tragedias más profundas del siglo XX.

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