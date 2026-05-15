Milagro en Escocia: Heart, a un paso de ser el primer campeón diferente a Celtic o Rangers en 40 años

En Edimburgo hay una costumbre extraña.

La gente escupe sobre un corazón dibujado en el suelo.

Sucede en plena Royal Mile, frente a la catedral de St Giles, donde un mosaico de piedra marca el lugar exacto donde alguna vez estuvo la vieja prisión de Tolbooth. Los turistas preguntan. Los locales sonríen. Algunos lo hacen por superstición. Otros por tradición. Nadie parece demasiado cómodo explicándolo.

El dibujo tiene nombre. Heart of Midlothian.

Durante décadas, ese corazón incrustado en la calle fue más famoso que el club de futbol que heredó su nombre. El equipo existía como una pieza del paisaje escocés, una reliquia de otra época, un sobreviviente condenado a mirar desde lejos cómo el poder se repartía siempre entre Glasgow y Glasgow. Entre el verde del Celtic y el azul del Rangers. Entre los ricos y el resto.

Ahora el corazón late distinto.

A un partido del final de temporada, el Heart of Midlothian Football Club, conocido simplemente como Hearts, necesita apenas un empate ante el Celtic para conquistar la liga escocesa. Si lo consigue, terminará una sequía que lleva 66 años y destruirá una hegemonía que parecía más sólida que cualquier tradición británica.

Desde 1986, ningún campeón escocés tuvo un nombre diferente al de Celtic o Rangers.

Ni uno. Una dictadura futbolística orquestada por un par de equipos.

El Hearts fue fundado en 1874 por un grupo de amigos que se reunía en un club de baile de Edimburgo. Cuando empezó a jugar futbol organizado todavía no existían el teléfono, la penicilina ni las papas Mars fritas que hoy Escocia presume con una mezcla de orgullo y culpa.

El club nació antes que buena parte del país moderno.

También aprendió demasiado pronto a convivir con la tragedia.

Heart está a punto de romper el dominio en Escocia. Action Images via Reuters

Con cicatrices de guerra y futbol

En 1915, cuando peleaba por el campeonato, 13 futbolistas abandonaron el equipo para enlistarse en el batallón Royal Scots durante la Primera Guerra Mundial. Algunos nunca regresaron. El Hearts perdió el título y ganó una herida histórica que todavía ocupa espacio en Tynecastle, su estadio.

Décadas después llegó otra cicatriz.

La temporada 1985-86 persigue al club como un fantasma familiar. El Hearts necesitaba apenas un empate ante Dundee para ser campeón. Restaban ocho minutos. Perdía 1-0. Entonces llegó otro gol. Celtic ganó su partido 5-0 y levantó el trofeo por diferencia de goles.

En Edimburgo todavía hay aficionados incapaces de mencionar esa fecha completa.

Los diarios locales señalan que alguno aficionados s apenas dicen “el 86”, como quien habla de una enfermedad.

Por eso el presente resulta tan extraño. Porque el Hearts nunca fue educado para ganar. Fue educado para soportar.

El Aberdeen en la temporada 1984-1985, es el más reciente campeón en Escocia que no lleva por nombre Celtic o Rangers. Fue dirigido por la leyenda Alex Ferguson.

Resurgen con ingenio y métricas

La revolución empezó lejos de Escocia.

Tony Bloom pasó más de 20 años viviendo entre apuestas deportivas, mesas de póker y modelos matemáticos. Construyó una fortuna gigantesca leyendo probabilidades con una precisión obsesiva. En el mundo de las apuestas lo conocen como “The Lizard”, “El Lagarto”, por su capacidad para eliminar cualquier emoción de una decisión.

El verano pasado decidió comprar el 29 por ciento del Hearts.

Parecía un movimiento absurdo.

Invertir en un club escocés fuera del Old Firm equivale a entrar a un casino donde la ruleta lleva 40 años cayendo en el mismo color. El Celtic factura más de 160 millones de dólares anuales. Rangers ronda los 100 millones. Hearts apenas supera los 25.

Bloom compró una anomalía. Lo importante no era el dinero, era el laboratorio.

Su empresa, Jamestown Analytics, aterrizó en Edimburgo con una idea simple y brutal: encontrar futbolistas donde nadie está mirando. El sistema ya había impulsado a Brighton & Hove Albion en Inglaterra y a Royale Union Saint-Gilloise en Bélgica.

El funcionamiento exacto permanece oculto. Nadie fuera del círculo de Bloom entiende completamente cómo opera la base de datos. En Hearts lo describen casi como si fuera alquimia.

Los resultados parecen parte de la serie de Ted Lasso.

Claudio Braga jugaba en la segunda división noruega. Hoy fue elegido Jugador del Año en Escocia. Alexandros Kyziridis apareció desde el fondo del futbol eslovaco, un territorio donde el Hearts jamás había buscado talento.

Mientras Celtic y Rangers siguen comprando futbolista con renombre internacional, el Hearts apuesta por las métricas. Un especie de Moneyball aplicado al balompié.

La ciudad que salvó a su equipo

Hubo un momento donde todo esto estuvo a punto de no existir.

En 2013, el club cayó en administración concursal con deudas superiores a 25 millones de dólares. El propietario, el polémico empresario ruso-lituano Vladimir Romanov, había dejado al Hearts al borde de la desaparición.

La salvación llegó desde las tribunas.

Miles de aficionados se organizaron en la Foundation of Hearts, un modelo de propiedad colectiva que convirtió al club en una causa ciudadana. Rescataron a un equipo de futbol y una parte emocional de Edimburgo.

La afición rescató al equipo cuando estuvo a punto de la quiebra. Action Images via Reuters

El Hearts no funciona como un millonario aburrido que compra éxito como alguna vez sucedió con el Chelsea o el Manchester City en Inglaterra. Funciona como una comunidad que encontró una grieta en el sistema.

Por eso algunos hombres lloraron el miércoles pasado en Tynecastle cuando el equipo vencía al Falkirk y el Celtic caía ante Motherwell. Durante unos minutos, Hearts era campeón.

Después llegó un penalti al minuto 99 para el Celtic. La diferencia se redujo a un punto. La euforia mutó en ansiedad.

Edimburgo conoce demasiado bien ese trayecto.

El anti-Leicester

Las comparaciones con Leicester City aparecieron rápido. Un club inesperado desafiando probabilidades imposibles. Un vestidor armado con presupuesto mínimo. Una liga dominada por gigantes financieros.

Pero en Hearts rechazan esa narrativa.

No quieren ser una excepción romántica. Quieren convertirse en un problema permanente.

El entrenador Derek McInnes insiste en que el proyecto apenas empieza. El boleto a Champions League ya está asegurado. La estructura financiera parece estable. El sistema de datos apenas cumple su primera temporada completa.

En otras palabras, Hearts cree que encontró una manera de competir sin necesidad de copiar a Celtic o Rangers.

Eso explica el nerviosismo que hoy recorre Escocia.

Porque el Old Firm nunca perdió solamente partidos. Perder el monopolio significa algo mucho más peligroso. Significa perder inevitabilidad. El último examen

El cierre parece escrito por un novelista demasiado ambicioso. Última jornada: Celtic Park. El campeón histórico contra el club que carga décadas de cicatrices.

Hearts necesita un empate este sábado por la mañana (tiempo del centro de México). Nada más. En cualquier otra liga sería apenas un partido decisivo. En Escocia tiene textura de terremoto cultural.

Si Hearts resiste, terminará una dinastía de 40 años y transformará la conversación completa del futbol escocés. También reescribirá la identidad de un club acostumbrado a caminar cerca del fracaso.

Sólo que ahora, por primera vez en muchísimo tiempo, lo hará creyendo que trae suerte.