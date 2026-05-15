Final Chivas Vs Pachuca iría en exclusiva por streaming; señalan posible boicot

Dos de los 4 equipos que se mantienen como posibles campeones del Clausura 2026 son transmitidos en exclusiva por streaming, por lo que existe la posibilidad de vivir una Final de Liga MX sin transmisión por TV Abierta; señalan que Chivas y Pachuca sufrirían posible boicot arbitral frente a Cruz Azul y Pumas.

Tras los partidos de ida, Pachuca tomó ventaja contra Pumas y Chivas realizó lo propio ante Cruz Azul en el criticado Estadio Banorte, por lo que cementeros y universitarios deberán revertir el marcador en caso de que quieran beneficiar a todos aquellos aficionados que desean ver una Final de Liga MX por TV Abierta.

Estas son las fechas en que se disputará la contienda por el título en el Clausura 2026 de la Liga MX.

Final de ida: jueves 21 de mayo, 2026; horario por confirmar.

Final de vuelta: domingo 24 de mayo, 2026; horario por confirmar.

Solamente 1 posible Final del Clausura 2026 iría completamente por TV Abierta. Mexsport

Canales de cada una de las 4 posibles Finales de Liga MX

Existen 4 posibilidades de Final en el presente Clausura 2026 de Liga MX, donde solamente en una de ellas los partidos serían transmitidos por TV Abierta; en 2 habría un compromiso por streaming, mientras que una de estas posibles eliminatorias, iría de forma inaudita.

Pumas Vs Chivas

Los últimos 90 minutos del Clausura 2026 se jugarían por TV Abierta, mientras que el inicio de la eliminatoria podría sintonizarse únicamente por streaming.

Ida: Estadio Jalisco – Prime video.

Vuelta: Estadio Olímpico Universitario – TV Abierta.

Cruz Azul Vs Pachuca

La Máquina recibirá a los Tuzos en Puebla para disputar el título de la Liga MX, sin embargo, la eliminatoria arrancaría en la Bella Airosa que únicamente podría sintonizarse por streaming.

Ida: Estadio Hidalgo – Fox One.

Vuelta: Estadio Cuauhtémoc – TV Abierta.

El Estadio Cuauhtémoc podría recibir una nueva Final de Liga MX. Mexsport

Pumas Vs Cruz Azul

La única posibilidad de contar con 180 minutos en TV Abierta es si llegan los dos equipos de la capital, quienes contarían con diversas oportunidades de ser transmitidos por diversas cadenas.

Ida: Estadio Cuauhtémoc – TV Abierta.

Vuelta: Estadio Olímpico Universitario – TV Abierta.

Chivas Vs Pachuca

Ambos partidos se jugarían en streaming, sin posibilidad de que exista algún compromiso a través de TV Abierta.

Ida: Estadio Hidalgo – Fox One.

Vuelta: Estadio Jalisco – Prime video.

¿Arbitraje perjudicará a Chivas y Pachuca?

Tanto Adal Franco como Jorge Pietrasanta alzaron la voz previo a que se disputen los partidos de vuelta de las Semifinales, dejando entrever que podría existir un presunto boicot contra Chivas y Pachuca debido a los canales en los cuales se transmiten sus partidos, dejando sin posibilidad a que la TV Abierta –a la que tienen acceso todos los mexicanos- sea testigo del nuevo campeón de la Liga MX.

BFG