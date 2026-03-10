Ronda Rousey denuncia bajos pagos en UFC y señala el OnlyFans de Valentina

Ronda Rousey ha lanzado un dardo directo a UFC y la forma en que reparten las ganancias señalando que la forma es injusta, algo que obliga a la mejor de sus representantes a tener que enfocarse en vender fotografías en la plataforma para adultos OnlyFans en lugar de poder vivir únicamente de sus actuaciones en el octágono.

A poco más de dos meses de su anticipado regreso al octágono frente a Gina Carano, Ronda Rousey encendió la polémica durante una conferencia de prensa este martes 10 de marzo, acusando a la UFC de "codicia a corto plazo" y de maltratar económicamente a sus máximas estrellas.

Rousey señaló que la organización, a pesar de haber firmado un acuerdo histórico de 7,700 millones de dólares con Paramount+, sigue pagando salarios que obligan a las figuras de élite a buscar ingresos externos. "Por eso tienes a campeonas como Valentina vendiendo fotos en OnlyFans. La UFC está perdiendo talento porque solo piensan en el próximo trimestre y en sus accionistas, no en su responsabilidad con el futuro del deporte", disparó Rousey.

Valentina Shevchenko en OnlyFans: ¿Necesidad o estrategia de marca?

La mención de Valentina Shevchenko por parte de Rousey no es casualidad. La actual número 1 en el ranking libra por libra de la UFC, se unió a la plataforma de contenido exclusivo hace tiempo, siguiendo los pasos de otras peleadoras como Jessica Andrade o Felice Herrig.

Sin embargo, ella ha sostenido que se tratan de fotografías de estilo de vida y sesiones fotográficas profesionales descartando contenido explícito que es característico de la plataforma.

Para muchos analistas, el hecho de que la máxima referente femenina de las MMA recurra a estas herramientas es el síntoma más claro de que el esquema de pagos de la UFC se ha quedado rezagado.

Ronda Rousey, de 39 años, volverá a la acción tras una década de retiro el próximo 16 de mayo en el Intuit Dome de Inglewood, California. Sin embargo, la gran sorpresa es que el evento no será producido por la UFC sino por MVP, una empresa creada por Jake Paul y que transmitirá la pelea por la plataforma de streaming Netflix.