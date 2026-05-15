Haití confirma a Johny Placide como su figura para el Mundial 2026

Tras 52 años de ausencia, Haití dio a conocer su lista final para el Mundial 2026, en la que figuran el capitán Johny Placide y el máximo goleador de la historia del conjunto caribeño, Duckens Nazon.

El seleccionador francés Sébastien Migne ha escogido una plantilla con mucha experiencia liderada por el arquero de 38 años Placide, que juega en el Bastia, mientras que el centrocampista del Wolverhampton Wanderers Jean-Ricner Bellegarde es uno de los jugadores más conocidos del equipo que milita en Europa.

Nazon, que suma 44 goles en 76 partidos, también fue seleccionado tras desempeñar un papel clave en la fase de clasificación, ya que el delantero del club iraní Esteghlal marcó seis goles durante la campaña.

Haití disputará el Mundial por segunda vez en su historia, y la primera desde el torneo de 1974 en Alemania Occidental, tras quedar primera de su grupo en la fase de clasificación de la Concacaf.

El equipo tuvo que disputar todos sus partidos como local en sedes neutrales debido a la crisis de seguridad que atraviesa el país.

Haití disputará partidos de preparación contra Nueva Zelanda y Perú antes de debutar en el Grupo C contra Escocia el 13 de junio, seguido de la pentacampeona Brasil y Marruecos.

Lista final de Haití para e Mundial 2026

Porteros (3): Johny Placide, Alexandre Pierre y Josue Duverger.

Defensas (8): Carlens Arcus, Wilguens Paugain, Duke Lacroix, Martin Experience, JK Duverne, Ricardo Ade, Hannes Delcroix y Keeto Thermoncy.

Mediocampistas (6): Leverton Pierre, Carl-Fred Sainte, Danley Jean-Jacques, Jean-Ricner Bellegarde, Woodensky Pierre y Simon Dominique.

Delanteros (9): Louicius Deedson, Ruben Providence, Josue Casimir, Derrick Etienne, Wilson Isidor, Duckens Nazon, Frantzdy Pierrot, Yassin Fortune y Lenny Joseph.

BFG