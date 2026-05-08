Mayweather vs Pacquiao 2 es oficial: Netflix sacude el boxeo con la revancha y un favorito inesperado

El capítulo final de la rivalidad más lucrativa en la historia del boxeo tiene fecha, sede y un giro de guion que pocos anticiparon. Floyd Mayweather Jr. y Manny Pacquiao volverán a verse las caras en una revancha profesional el próximo 26 de septiembre, un combate que será transmitido a nivel global por Netflix, según confirmaron fuentes cercanas a la negociación.

El anuncio pone fin a meses de incertidumbre y disputas legales. Aunque inicialmente se contempló el innovador escenario de The Sphere, el recinto propiedad de Madison Square Garden optó por programar un concierto de la banda The Eagles para la fecha original del 19 de septiembre. En consecuencia, el combate se mudará a su ecosistema natural que es la T-Mobile Arena en Las Vegas, el epicentro del pugilismo moderno.

Pacman, favorito en las apuestas

Lo que realmente ha sacudido al mundo deportivo no es solo la confirmación del pleito, sino el movimiento en los tableros de Las Vegas. Por primera vez en su carrera, Floyd Mayweather, quien ostenta un récord impoluto de 50-0, no iniciará la semana de promoción como el favorito absoluto.

Expertos y analistas señalan que la actividad reciente de Pacquiao ha inclinado la balanza. Mientras Mayweather se ha limitado a peleas de exhibición que poco exigen a su físico desde su retiro oficial en 2017, Pacquiao regresó al boxeo profesional en 2025. Su reciente empate mayoritario ante el entonces campeón Mario Barrios demostró que el filipino conserva una velocidad de manos y una condición atlética que, a sus 47 años, parece más sólida que la del estadounidense, de 49.

Floyd Mayweather sale con momio de (-205) y Manny Pacquiao (+160)

Netflix: Un nuevo jugador en el ring

La entrada de Netflix como la plataforma exclusiva de transmisión marca un cambio de paradigma para el deporte. Tras años de dominio del sistema Pay-Per-View (Pago por Evento) en cadenas como Showtime y HBO, el gigante del streaming busca replicar el éxito de sus incursiones previas en eventos deportivos en vivo.

El acuerdo se cerró después de que Mayweather resolviera diferencias contractuales y legales con antiguos socios. La pelea no será una exhibición. Ambos campos han aceptado que el resultado se refleje en sus récords oficiales, lo que pone en riesgo el legado de invencibilidad de Mayweather.

Han pasado once años desde que "Money" derrotó a "Pac-Man" por decisión unánime en una pelea que, si bien rompió todos los récords de recaudación, dejó a muchos aficionados con una sensación de insatisfacción. En aquel entonces, una lesión en el hombro de Pacquiao fue el argumento central para justificar su derrota y alimentar el deseo de una segunda oportunidad.

Hoy, las circunstancias son distintas. Mayweather enfrenta reportes de presiones financieras que lo habrían llevado a aceptar este riesgo profesional, alejándose del formato de exhibición que tanto lo protegió en años anteriores. Por su parte, Pacquiao busca la redención final antes de colgar los guantes definitivamente.

"Ambas esquinas han firmado ya todas las condiciones", confirmó una de las fuentes consultadas. "No se trata solo de dinero; se trata de cerrar la puerta con una victoria real".

Con la cartelera prácticamente definida, Las Vegas se prepara para una de esas noches que definen épocas. La pregunta en el aire es si la defensa impenetrable de Mayweather podrá resistir, una vez más, el volumen de golpes de un Pacquiao que llega con hambre de gloria y el respaldo de los apostadores. El 26 de septiembre, el ring dictará la última sentencia.