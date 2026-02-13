Ni Bad Bunny logró que Carlos Correa y Francisco Lindor jugaran el Clásico Mundial

Carlos Correa se quedó sin jugar el Clásico Mundial de Beisbol 2026, pero la historia detrás de su ausencia incluye un intento inesperado de rescate por parte de la estrella del momento en Puerto Rico, su país: Bad Bunny.

Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre real del cantante, ofreció pagar personalmente la póliza de seguro necesaria para que el antesalista pudiera representar a Puerto Rico en el torneo que arranca el 6 de marzo. Sin embargo, la propuesta no fue aprobada ni por MLB, ni por la organización de los Astros de Houston, ni por su agente, Scott Boras.

Todos me dijeron que era una mala idea”, explicó Correa. “La compañía de seguros que me propusieron tenía antecedentes de no pagar a jugadores. No estaba aprobada por MLB, ni por el equipo, ni por mi agente. No podía firmar algo así cuando tres personas en las que confío me dicen que no lo haga”.

Un gesto que agradece profundamente

Aunque la gestión no prosperó, Correa dejó claro que el gesto del artista significó mucho para él.

Intentó hacer todo lo posible. Quería que jugara en Puerto Rico, frente a mi gente”, dijo el pelotero. “Estoy profundamente agradecido por lo mucho que a él también le importa el país y los fanáticos”.

Intentó hacer todo lo posible. Quería que jugara en Puerto Rico, frente a mi gente”, dijo el pelotero. “Estoy profundamente agradecido por lo mucho que a él también le importa el país y los fanáticos”.

El obstáculo: historial médico y seguros más estrictos

Tanto Correa como Lindor fueron rechazados por National Financial Partners, la empresa que gestiona los seguros del torneo. En el caso del boricua, su historial médico fue determinante.

En 2022, los San Francisco Giants y los Mets anularon acuerdos por 300 millones de dólares tras detectar preocupaciones en su tobillo durante los exámenes médicos. Aunque Correa asegura sentirse bien, las aseguradoras basan sus decisiones en estudios clínicos.

Las lesiones sufridas por Edwin Díaz y José Altuve durante el Clásico Mundial 2023 endurecieron aún más los criterios de aseguramiento para esta edición.

La Federación de Beisbol de Puerto Rico incluso llegó a amenazar con retirar al equipo del torneo, ya que hasta 10 jugadores inicialmente no recibieron cobertura. Tras negociaciones, varios casos se resolvieron y el equipo sí participará, además de ser sede del grupo en la primera ronda.

El comisionado Rob Manfred calificó la situación como “un malentendido” sobre el proceso, aunque reconoció que no es positivo para la promoción del evento que jugadores quieran participar y no puedan hacerlo por temas de seguro.

“Me duele por mis hijos”

Correa ya reportó al Spring Training de Houston y afirmó que su prioridad ahora son los Astros. Sin embargo, no ocultó la frustración.

Me duele porque imaginaba a mis hijos en las gradas viéndome jugar en mi tierra”, confesó. “En el primer Clásico no tenía hijos. Quería que vivieran esa experiencia conmigo”.

Puerto Rico será sede de la fase de grupos y, si avanza, podría jugar incluso en Houston, en el mismo parque donde Correa disputa su temporada regular.