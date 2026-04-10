Así fue el momento exacto en que Orión entra a la Tierra tras misión Artemis II | VIDEO

Minutos antes de enfrentar la parte más crítica del viaje en su retorno a la Tierra, la cápsula Orión de la misión Artemis II realizó una maniobra fundamental con la separación de su módulo de servicio.

A partir de ese momento, la nave comenzó a utilizar sus propios propulsores para orientarse correctamente. Estos motores se activaron durante aproximadamente 18 segundos, una acción breve pero crucial para preparar el ángulo de entrada a la atmósfera de la Tierra.

Esta fase no solo definía la trayectoria, sino que también ayudaba a distribuir de forma adecuada el calor sobre el escudo térmico, uno de los elementos más importantes de la misión.

Sensores en alerta… pero todo bajo control

Durante esta etapa, algunos datos de los sensores generaron alarmas que pudieron haber encendido las alertas en la tripulación. Sin embargo, desde el control de misión de la NASA se envió un mensaje claro: "todo estaba en orden".

Los astronautas fueron instruidos a ignorar esas lecturas, ya que no representaban un problema real en el estado de Orión.

Orión NASA

Mientras tanto, en tierra, el ambiente era de absoluto silencio. Ingenieros y especialistas seguían cada segundo con máxima concentración, conscientes de que cualquier detalle podía marcar la diferencia.

El momento más crítico: la entrada a la atmósfera

La verdadera prueba comenzó cuando Orión alcanzó una altitud aproximada de 122 kilómetros, punto en el que inició formalmente su reentrada a la atmósfera de la Tierra.

A partir de ahí, la física tomó el control. La fricción con el aire generó una intensa onda de compresión que elevó la temperatura exterior de la nave a niveles extremos, cercanos a los 2,200 grados Celsius.

Al mismo tiempo, se formó una capa de plasma alrededor de la cápsula, visible como un resplandor brillante. Este fenómeno, aunque esperado, provocó un apagón total de comunicaciones que se extendió durante unos seis minutos.

Orión NASA

Durante ese periodo, la tripulación quedó completamente incomunicada, mientras soportaba fuerzas de hasta casi 4 veces la gravedad terrestre, una presión que se siente directamente en el cuerpo.

Se recupera la señal y comienza la fase final

Tras superar el apagón, uno de los objetivos principales fue restablecer la conexión con los sistemas de navegación. El equipo de la NASA logró obtener señal GPS para calcular con precisión el punto de amerizaje.

Con esta información, los equipos de rescate se posicionaron estratégicamente en el océano Pacífico, reduciendo el tiempo de respuesta una vez que la cápsula tocara el agua.

Esta coordinación es clave para garantizar la seguridad de la tripulación en los minutos posteriores al aterrizaje.

El despliegue de paracaídas: desaceleración extrema

Cuando la cápsula descendió a unos 25 mil pies de altura, comenzó otra fase crucial con el despliegue de paracaídas.

Primero se liberaron los sistemas iniciales que permitieron retirar la cubierta protectora. Después, en rápida sucesión, se activaron los paracaídas de frenado, pilotos y principales.

Gracias a este sistema, la velocidad de Orión se redujo drásticamente, pasando de viajar a más de 30 veces la velocidad del sonido a una velocidad segura para el impacto con el agua.

Amerizaje: el momento que lo cambia todo

Finalmente, llegó el instante más esperado. La cápsula Orión tocó el océano Pacífico en un amerizaje controlado y estable.

Con los paracaídas aún visibles sobre el agua, la misión Artemis II cerró uno de sus capítulos más importantes.

Para los astronautas y el equipo en tierra, este momento representó un profundo alivio. Desde el lanzamiento, todos sabían que el regreso era la fase más delicada.

Ahora, con la nave en el agua y los equipos de recuperación en acción, la misión no solo concluye con éxito, sino que allana el camino para los siguientes pasos del programa Artemis, cuyo objetivo final es llevar nuevamente a la humanidad a la Luna… y más allá.

AAAT*