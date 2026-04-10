Regreso, el último reto para viajeros de Orión; cierra misión Artemis II

Tras romper el récord del viaje espacial más lejano, hoy los astronautas de la misión Artemis II tienen programado su retorno a la Tierra.

Está previsto que americen hoy, a las 18:07 horas en el océano Pacífico, en la costa de California.

Liliana Villarreal, directora de Aterrizaje y Recuperación de la NASA, detalló que, en su regreso a la Tierra, la cápsula Orión debe mantener a la tripulación a salvo, mientras disminuye la velocidad hasta unos 480 kilómetros por hora.

Tras ingresar a la atmósfera, experimentará un apagón de comunicaciones por el calor extremo. Posteriormente, desplegará un sistema de 11 paracaídas en una secuencia precisa para ayudar a desacelerar la cápsula hasta una velocidad de 30 kilómetros por hora para su caída en el mar.

Una vez que sea seguro acercarse, helicópteros y buzos de la Marina estadunidense recuperarán a la tripulación conformada por los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen.

Ayer, Koch y Hansen guardaron el equipo que han utilizado durante la misión, retiraron la carga y ajustaron los asientos de la tripulación para asegurar que todos los elementos están bien sujetos.

José Franco, investigador del Instituto de Astronomía de la UNAM, explicó que la precisión en el reingreso es vital para la seguridad de los astronautas.

En entrevista con Pascal Beltrán del Río para Imagen Radio, detalló que, en el viaje, la nave alcanza 40 mil kilómetros por hora, generando temperaturas muy elevadas que sólo pueden ser soportadas por la nave y sus tripulantes gracias a un sistema de protección térmica impecable.

Orión afina detalles para volver a la tierra; Operación “de vida o muerte”

Hoy a las 18:07, Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen harán un amerizaje tras viajar por la atmósfera a 40 mil kilómetros por hora.

Tras romper el récord de hacer el viaje espacial más lejano, hoy los cuatro astronautas de la misión Artemis II tienen programado llegar a la tierra.

Se trata de una operación compleja para lograr que la tripulación, compuesta por Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen logren amerizar, como está calculado, a las 18:07 horas (tiempo de México).

Liliana Villarreal, directora de Aterrizaje y Recuperación de la NASA, detalló que está programado que la cápsula Orión llegue al océano Pacífico, en la costa de California.

En un video difundido vía X, Villarreal explicó que mientras Orión regresa a la Tierra la cápsula debe mantener a la tripulación a salvo, mientras disminuye la velocidad hasta unos 480 kilómetros por hora.

Desplegará un sistema de 11 paracaídas en una secuencia precisa para ayudar a

desacelerar la capsula hasta una velocidad de 30 kilómetros por hora para el amerizaje.

Una vez que sea seguro acercarse a la cápsula, los helicópteros y buzos de la Marina revisarán la capsula para asegurarse de que no haya peligros presentes.

Ayer, Hoch y Hansen guardaron el equipo que han utilizado durante la misión, retiraron la carga y las redes de los compartimentos e instalaron y ajustaron los asientos de la tripulación para asegurar que todos los elementos están bien sujetos.

En entrevista con Pascal Beltrán del Río para Imagen Radio, José Franco, investigador del Instituto de Astronomía de la UNAM explicó que la precisión en el reingreso es vital para la seguridad de los astronautas.

Detalló que en el viaje, la nave alcanza 40 mil kilómetros por hora generando con temperaturas muy elevadas que solo pueden ser soportadas por la nave y sus tripulantes gracias a un sistema de protección térmica impecable.

De lograr el amerizaje, los cuatro astronautas pasarán a la historia en la primera misión al satélite en más de 50 años.

“Ver la Tierra redondita como una canica debe tirar ya por la borda estas visiones de que la Tierra es plana”, dijo Franco.

Efectos

Consecuencias en el organismo, considerando la duración de la misión

· Cambios en los sentidos: oído, olfato y vista.

· Pérdida de masa muscular.

· Disminución de la densidad ósea.

· Aumento del riesgo de cáncer y enfermedades degenerativas por la radiación.