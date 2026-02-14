Lasse Gaxiola hace historia para México en los Juegos de Invierno con 18 años

México volvió a encontrar una pista de esperanza en la nieve europea gracias a Lasse Gaxiola, quien con 18 años debutó en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina y dejó una señal clara del crecimiento del esquí alpino tricolor. El joven atleta firmó un tiempo de 1:27.23 en su primer recorrido del slalom gigante y cerró en la posición 56 entre más de 80 competidores, una actuación que mezcla aprendizaje, valentía y futuro.

El apellido pesa y acompaña. Gaxiola es hijo de la legendaria Sarah Schleper, quien también compitió en la cita olímpica y sumó otro capítulo a su carrera al disputar su séptima edición. Se convirtieron oficialmente en la primera pareja de madre e hijo en competir en unos mismos Juegos Olímpicos.

El antecedente de Río 2016 con Nino Salukvadze y Tsotne Machavariani en tiro deportivo.

En la historia mexicana del esquí alpino, el referente sigue siendo Hubertus von Hohenlohe, quien logró un lugar 26 como mejor registro nacional. El camino de Gaxiola apenas inicia, aunque con su corta edad aspira a superar la marca de von Hohenlohe.

La presencia del Lasse en la final simboliza continuidad de nuestro país en deportes de invierno. México mantiene viva la llama blanca que nació con pioneros en otras disciplinas como los esgrimistas Ángel y Pilar Roldán en Roma 1960 o el caso de Eduardo Prieto y su hijo en Los Ángeles 1932. Hoy esa herencia se traslada a la nieve italiana.

Lasse Gaxiola, representando a Mexico con Henri IV Rivers de Jamaica y Issa Laborde, de Kenya. REUTERS

El mexicano Lasse Gaxiola culminó en la posición 53. En su segunda bajada marcó un tiempo de 2:48.08 para cerrar la participación de México en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina.

Gaxiola no ganó medalla ni rompió récords, aunque dejó algo más duradero. Confirmó que el esquí alpino mexicano tiene relevo, ambición y un apellido dispuesto a escribir su propia línea en la historia olímpica. El reloj marcó 1:27.23, el corazón de México marcó futuro.