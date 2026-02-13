Italia prohíbe huelgas en Aeropuertos por los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina 2026

El Gobierno italiano prohibirá las huelgas en los aeropuertos durante los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina para evitar interrupciones en los viajes, anunció el viernes el ministro de Infraestructura, Matteo Salvini.

Los sindicatos tienen previstas huelgas para el 16 de febrero y el 7 de marzo por reivindicaciones contractuales, y rechazaron las peticiones del Gobierno de posponerlas para evitar que coincidan con los Juegos.

La cita olímpica comenzó el viernes pasado y se prolongará hasta el 22 de febrero, mientras que los Paralímpicos de Invierno están programados del 6 al 15 de marzo. Salvini reconoció las reivindicaciones de los trabajadores, pero insistió en que el buen funcionamiento de los Juegos Olímpicos es prioritario.

Ante la negativa sindical de mover las fechas de los paros, Salvini avanzó la decisión de recurrir a la "precettazione", la orden legal que obliga a los trabajadores a suspender o posponer la huelga, con el fin de "garantizar el derecho a la movilidad" de los ciudadanos.

La confirmación de las huelgas por parte de las principales siglas sindicales del transporte aéreo —incluyendo Filt Cgil, Fit Cisl y Uiltrasporti— se produjo después de que tanto el Ministerio como la Comisión de Garantía invitaran a posponerlas, al considerarlas "críticas", dada la superposición con los eventos olímpicos y paralímpicos. Los sindicatos argumentaron que los paros estaban programados "desde hace tiempo".

Los cuartos de final del hockey sobre hielo femenil entre Estados Unidos e Italia. Reuters

La reacción del Ministro Salvini fue contundente, calificando la insistencia sindical como una actitud "anti-italiana" y "absurda", al considerar que los Juegos de Milán-Cortina 2026 son un "evento extraordinario de relevancia planetaria". Salvini puntualizó que "dos mil millones de personas están viendo" los Juegos y el país debe mostrar una imagen de "positividad y eficiencia".

Desde el frente sindical, la decisión de la precettazione fue criticada. Maurizio Landini, secretario general de la CGIL, reprochó al ministro que "no es nuevo a precettaciones", alegando que el Gobierno tuvo tiempo suficiente para solucionar la disputa contractual. Pese a la orden ministerial, el Ministerio de Infraestructuras y Transportes expresó el deseo de que "no se interrumpan las negociaciones entre empresas y trabajadores".

Salvini se comprometió a abrir una mesa de discusión sobre la renovación de contratos y el Plan Nacional de Aeropuertos una vez concluidos los Juegos Paralímpicos de Invierno.