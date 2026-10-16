¿Se llenará?: Últimos boletos para el Atlante Vs Pumas
Este viernes 16 de octubre, Atlante reciba a Pumas en la cancha del Estadio Banorte, partido para el que se esperan más de 50,000 aficionados; ¿Se llenará?
Para inaugurar la Jornada 12 del Apertura 2026, Atlante y Pumas se miden en la cancha del Estadio Banorte en busca de una victoria que los mantenga con el sueño de calificar a la Liguilla; se espera una gran entrada con más de 50,000 aficionados en la tribuna.
Las luces y las cámaras se vuelven a encender esta noche en el recinto tres veces mundialista para recibir un partido más de Liga MX, mismo que cuenta con un tinte histórico debido a la alineación indebida con la que los Potros de Hierro vencieron a los universitarios en la mesa y, sobre todo, por la Final en donde el Equipo del Pueblo bordó su tercera estrella, derrotando 2-1 a los del Pedregal.
El contexto es distinto en este compromiso, ya que Atlante prepara un homenaje para Christian Hobbit Bermúdez -leyenda del club azulgrana- sin embargo, ambas escuadras se encuentran necesitadas del triunfo para escalar posiciones que los mantengan con la ilusión de meterse entre los 8 mejores del campeonato al final de la Fase Regular.
En lo que respecta a la venta de boletos para este partido del viernes 16 de octubre, los aficionados respondieron en gran forma a los costos accesibles, mismos que van desde los $200.
A pesar de que diversas zonas aún cuentan con disponibilidad, la zona sur -en donde estará presente en mayor medida la afición de Pumas- ya está agotada, por lo que se espera una guerra de aficiones que le dará un coló y sabor especial al partido.
El árbitro para este duelo será Luis Enrique Santander, mismo que tratará de impartir justicia para ambos.
Pumas es 12º de la tabla de posiciones y se encuentra a 2 unidades de ubicarse entre los primeros 8, mientras que Atlante es 16º y se encuentra a 4 puntos de la zona de privilegio… que el balón comience a rodar.
BFG