¿Se llenará?: Últimos boletos para el Atlante Vs Pumas

Para inaugurar la Jornada 12 del Apertura 2026, Atlante y Pumas se miden en la cancha del Estadio Banorte en busca de una victoria que los mantenga con el sueño de calificar a la Liguilla; se espera una gran entrada con más de 50,000 aficionados en la tribuna.

Las luces y las cámaras se vuelven a encender esta noche en el recinto tres veces mundialista para recibir un partido más de Liga MX, mismo que cuenta con un tinte histórico debido a la alineación indebida con la que los Potros de Hierro vencieron a los universitarios en la mesa y, sobre todo, por la Final en donde el Equipo del Pueblo bordó su tercera estrella, derrotando 2-1 a los del Pedregal.

El contexto es distinto en este compromiso, ya que Atlante prepara un homenaje para Christian Hobbit Bermúdez -leyenda del club azulgrana- sin embargo, ambas escuadras se encuentran necesitadas del triunfo para escalar posiciones que los mantengan con la ilusión de meterse entre los 8 mejores del campeonato al final de la Fase Regular.

En lo que respecta a la venta de boletos para este partido del viernes 16 de octubre, los aficionados respondieron en gran forma a los costos accesibles, mismos que van desde los $200.

A pesar de que diversas zonas aún cuentan con disponibilidad, la zona sur -en donde estará presente en mayor medida la afición de Pumas- ya está agotada, por lo que se espera una guerra de aficiones que le dará un coló y sabor especial al partido.

Atlante y Pumas se enfrentan en el Apertura 2026, partido en el que se esperan más de 50,000 aficionados en la tribuna. Captura de pantalla

El árbitro para este duelo será Luis Enrique Santander, mismo que tratará de impartir justicia para ambos.

Pumas es 12º de la tabla de posiciones y se encuentra a 2 unidades de ubicarse entre los primeros 8, mientras que Atlante es 16º y se encuentra a 4 puntos de la zona de privilegio… que el balón comience a rodar.

BFG