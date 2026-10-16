La alimentación es un derecho humano fundamental, sin embargo, el año pasado, unos 645 millones de personas pasaron hambre, y casi 2 mil 700 millones de personas no pueden permitirse una dieta saludable. Crisis y perturbaciones superpuestas agravan estas presiones, alteran la producción y las cadenas de suministro, hacen que suban los precios de alimentos y fertilizantes, y para millones de personas es más difícil afrontar el costo de una alimentación nutritiva.

Contamos con los conocimientos, la tecnología y la capacidad necesarios para alimentar al mundo, es hora de aprovecharlos.

Este año, el lema para el Día Mundial de la Alimentación es “Innovar hoy para nutrir mañana”, aprovechando los datos, la innovación y la tecnología, incluida la inteligencia artificial, para garantizar que todo el mundo pueda acceder a alimentos nutritivos; reuniendo a científicos, investigadores, innovadores, agricultores, Pueblos Indígenas y jóvenes para encontrar soluciones; movilizando recursos financieros para que los alimentos nutritivos sean más accesibles y asequibles, especialmente en los países en desarrollo; apoyando a los ecosistemas y a las personas que hacen posible la producción de alimentos, en consonancia con este Año Internacional de los Pastizales y los Pastores, y de la Agricultura y mediante la creación de sistemas alimentarios globales y locales que sean más productivos y resilientes.

Juntos, velemos porque todas las personas, en todas partes, tengan acceso a alimentos seguros, nutritivos y asequibles

*Secretario general de las Naciones Unidas