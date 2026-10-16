Yareli Acevedo se mantiene entre las mejores del Mundial de Ciclismo 

La ciclista mexicana Yareli Acevedo concluyó en el lugar 12 del ómnium femenil durante la tercera jornada del Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista Shanghái 2026, con un total de 58 puntos tras completar las cuatro pruebas de esta disciplina.

La pedalista nacional compitió este viernes 16 de octubre en el velódromo de Shanghái, China, donde enfrentó a participantes de distintas potencias del ciclismo de pista. La británica Anna Morris se llevó el título con 125 unidades, seguida por la japonesa Tsuyaka Uchino, con 114, y la danesa Amelie Dideriksen, con 107.

Yareli Acevedo mejora su rendimiento en el ómnium

El ómnium reúne cuatro pruebas: scratch, tempo, eliminación y carrera por puntos. La clasificación final depende de la suma de unidades obtenidas a lo largo de la competencia, por lo que las ciclistas deben mantener la regularidad en cada modalidad.

Acevedo inició con el lugar 22 en el scratch, tuvo una mejor actuación en el tempo al finalizar octava y ocupó la posición 13 en la eliminación. Con estos resultados, la mexicana completó su participación en la prueba combinada con 58 puntos y el duodécimo puesto de la clasificación general.

La ciclista mexicana llega como campeona mundial

La mexicana afrontó el campeonato en Shanghái con el antecedente de haber conquistado el título mundial de carrera por puntos en Santiago de Chile en 2025, resultado que la colocó entre las protagonistas internacionales del ciclismo de pista.

A ese logro se suma su título de ómnium en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, así como su campeonato panamericano de Santo Domingo 2026. Su participación en China forma parte de la preparación competitiva rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Un día antes de disputar el ómnium, Acevedo también compitió en la eliminación femenil, donde terminó en el lugar 18. La mexicana continúa así su actividad en una temporada en la que busca sostener su nivel frente a las principales representantes de la disciplina.

Sebastián Ruiz y Fernando Nava compiten en Shanghái

La delegación mexicana tuvo actividad en las pruebas varoniles durante la tercera jornada. Sebastián Ruiz finalizó en el lugar 28 de la contrarreloj de un kilómetro y en la posición 29 de la persecución individual, mientras que Fernando Nava no logró completar la carrera por puntos.

En el plano internacional, la jornada también destacó por el triunfo de Mark Stewart en la carrera por puntos varonil. Por su parte, el italiano Jonathan Milan estableció un récord mundial de 3 minutos, 58 segundos y 850 milésimas en la persecución individual durante la ronda clasificatoria.

El Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista Shanghái 2026 continuará hasta el domingo 18 de octubre, con la participación de los representantes mexicanos en las pruebas restantes del programa.